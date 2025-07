Βόρεια Κορέα: Ο Λαβρόφ σε γιότ με τον Κιμ, για την «αήττητη αδελφοσύνη»

Στη Βόρεια Κορέα βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, που συναντήθηκε το Σάββατο με τον δικτάτορα Κιμ Γιονγκ Ουν στην παράκτια πόλη Γουονσάν, όπου περιέγραψε τις σχέσεις των δύο εθνών ως «μια αήττητη μαχητική αδελφότητα», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο του.

Σύμφωνα με το Reuters, το υπουργείο ανέφερε ότι η επίσκεψη αντιπροσωπεύει τη συνέχιση του «στρατηγικού διαλόγου» μεταξύ των δύο πλευρών που εγκαινιάστηκε με την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα πέρυσι.

Ο Λαβρόφ, μάλιστα, μετέφερε μήνυμα του προέρου Πούτιν ότι ελπίζει σε πιο άμεσες επαφές στο μέλλον, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο ρώσος υπουργός ευχαρίστησε βέβαια την Βόρεια Κορέα για την αποστολή στρατευμάτων στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας.

Ο Λαβρόφ έφθασε στη Γουονσάν την Παρασκευή από την πρωτεύουσα της Μαλαισίας Κουάλα Λουμπούρ μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ενωσης των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Η Γουονσάν, όπου βρίσκεται ένα πρόσφατα εγκαινιασμένο από τον Κιμ παραθαλάσσιο θέρετρο, είναι επίσης γνωστή για τις πυραυλικές και ναυτικές εγκαταστάσεις της.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τον βορειοκορεάτη δικτάτορα να υποδέχεται περιχαρείς τον ρώσο υπουργό πάνω σε ένα πολυτελές γιότ.

Ο Λαβρόφ συναντήθηκε και με τον βορειοκορεάτη ομόλογό του.

