Ποιος είναι ο νέος χρηματοδότης του Πριγκόζιν

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε την Κυριακή ότι υπάρχει πιθανότητα η Ρωσία να μην χρηματοδοτεί πλέον τις δραστηριότητες της Ομάδας Βάγκνερ.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο ανέφερε στο ημερήσιο ενημερωτικό του δελτίο ότι το ρωσικό κράτος ενήργησε ενάντια σε κάποια άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα του επικεφαλής της Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, μετά τη σύντομη ανταρσία των μισθοφόρων του εναντίον του Κρεμλίνου, τον Ιούνιο.

«Εάν το ρωσικό κράτος δεν στηρίζει πλέον τη Βάγκνερ, οι δεύτεροι πιο πιθανοί χρηματοδότες είναι οι αρχές της Λευκορωσίας», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα ασκούσε πιέσεις στους οικονομικούς πόρους της Λευκορωσίας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η μισθοφορική οργάνωση κινείται στην κατεύθυνση της μείωσης των δυνάμεών της και εξετάζει πώς να εξοικονομήσει χρήματα από αυτά που δαπανεί για μισθούς σε μια περίοδο που υφίσταται οικονομικές πιέσεις.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 August 2023.

