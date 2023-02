Πεντάγωνο: Κατασκοπευτικό μπαλόνι της Κίνας πετά πάνω από τις ΗΠΑ

Ενα νέο επεισόδιο σημειώθηκε στην τεταμένη σχέση ΗΠΑ και Κίνας, την Πέμπτη, και μάλιστα λίγα 24ωρα πριν την «δύσκολη» επίσκεψη του Αντονι Μπλίνκεν στο Πεκίνο.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως παρακολουθεί κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι, που πετά σε μεγάλο ύψος πάνω από την επικράτεια των ΗΠΑ, περνώντας από ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα πως δεν εγείρει κάποια «απειλή».

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Καναδά αναφέρθηκε σε «δυνητικό δεύτερο συμβάν», το οποίο παρακολουθεί στενά.

Με εντολή του Τζο Μπάιντεν, το Πεντάγωνο εξέτασε το ενδεχόμενο να καταρρίψει το μπαλόνι. Αποφασίστηκε να μη δοθεί πράσινο φως σε μαχητικά F-22, λόγω του δυνητικού κινδύνου για ανθρώπους στο έδαφος από τα συντρίμμια, εξήγησε ανώτερο στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Αμυνας σε δημοσιογράφους, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία για το γεγονός πως το μπαλόνι ανήκει στην Κίνα», διευκρίνισε.

«Λαμβάνουμε μέτρα για να προστατευθούμε από τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών», συνέχισε, επιμένοντας πως είναι μάλλον «περιορισμένη» η «προστιθέμενη αξία» ως προς τη συλλογή πληροφοριών από το «αρκετά μεγάλων» διαστάσεων μπαλόνι.

«Θεωρήσαμε πως είναι αρκετά μεγάλο και ότι τα συντρίμμια θα προκαλούσαν ζημιές» εάν καταρριπτόταν πάνω από κατοικημένη περιοχή, σημείωσε.

Not gonna lie. First, I thought this was a #ufo. Then, I thought it was @elonmusk in a Wizard of Oz cosplay scenario. But it was just a run-of-the mill Chinese spy balloon! pic.twitter.com/cBV7goF6Sv

— Chase Doak (@ckdoak) February 2, 2023