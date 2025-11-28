Παρίσι: Υπέρμετρη αστυνομική βία κατά μαθητών της γαλλικής ελίτ

Σπρέι πιπεριού στα μάτια, άγριοι ξυλοδαρμοί, τραυματισμοί και διακομιδές σε νοσοκομείο, καθώς και σύλληψη ενός αγοριού που τόλμησε να υψώσει τη φωνή του σε αστυνομικό επειδή ψέκαζε με δακρυγόνα όποιον έβρισκε μπροστά του. Αυτός ήταν ο απολογισμός ενός πρωτοφανούς περιστατικού που έλαβε χώρα αυτές τις ημέρες στην καρδιά του Παρισιού, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της υπέρμετρης χρήσης βίας από την αστυνομία.

Διότι στην προκειμένη περίπτωση οι αστυνομικοί δεν βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαδηλωτές που προκαλούσαν επεισόδια, ούτε με μια νέα εξέγερση σε κάποιο μπανλιέ. Για την ακρίβεια, κατέστειλαν βιαίως ένα παλιό ειρηνικό τελετουργικό με την ονομασία «πολέμου των ελάτων», μεταξύ των δύο καλύτερων λυκείων του Παρισιού και ολόκληρης της Γαλλίας.

Οπως συνοψίζει σε ανταπόκρισή του από το Παρίσι ο Στέφανο Μοντεφιόρι της Corriere della Sera, τα λύκεια Henri-IV και Louis-le-Grand είναι εδώ και αιώνες τα εκπαιδευτήρια-σύμβολα της γαλλικής ελίτ, στα οποία έχουν φοιτήσει μετέπειτα πρόεδροι της Δημοκρατίας, πρωθυπουργοί και εξέχοντες διανοούμενοι και επιστήμονες –μεταξύ άλλων, οι Μισέλ Φουκό και Εμανουέλ Μακρόν στο πρώτο και οι Ρολάν Μπαρτ και Ζακ Σιράκ στο δεύτερο, ενώ ο Ζαν-Πολ Σαρτρ φοίτησε και στα δύο.

Τα δύο λύκεια απέχουν μόλις λίγα μέτρα το ένα από το άλλο και βρίσκονται κοντά στο Πάνθεον, πέριξ του Κήπου του Λουξεμβούργου, στην καρδιά του περίφημου και ιστορικού Καρτιέ Λατέν, σε μια από τις πιο όμορφες γειτονιές της γαλλικής πρωτεύουσας.

Για το πρόσφατο περιστατικό, το πρώτο που σημειώνει ο ιταλός ανταποκριτής είναι πως οι μαθητές και οι μαθήτριες των δύο λυκείων, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειονότητά τους, είναι κάθε άλλο παρά εν δυνάμει ταραχοποιά στοιχεία που ρέπουν στη βία και αρέσκονται να εξεγείρονται και να επιδίδονται σε βανδαλισμούς.

Απλώς, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, οι μαθητές και οι μαθήτριές τους μετέχουν με υπερβολικό ενθουσιασμό στον λεγόμενο «πόλεμο των ελάτων», ένα αθώο τελετουργικό που θέλει τα παιδιά να «πολεμούν» για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που τοποθετούνται από τον δήμο στην Πλατεία του Πανθέου, στο πλαίσιο του στολισμού της ενόψει της έναρξης της εορταστικής περιόδου.

Οπως εξηγεί ο δημοσιογράφος της Corriere, πρόκειται για ένα παλιό μαθητικό έθιμο, βαθιά ριζωμένο στην παράδοση των δύο ιστορικών λυκείων, τόσο πολύ που χαίρει όχι μόνο της ανοχής, αλλά και της υποστήριξης των διευθυντών τους και των δημοτικών αρχών. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή η Place du Panthéon διακοσμείται με μεγάλα έλατα στολισμένα χριστουγεννιάτικα, προς τέρψιν των πολιτών των Παρισίων καθώς των τουριστών που κατακλύζουν την Πόλη του Φωτός για τις γιορτές.

Ο δήμος αφήνει επίσης σε διάφορα σημεία έναν ορισμένο αριθμό μικρών ελάτων που προορίζονται αποκλειστικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των δύο λυκείων, οι οποίοι ανταγωνίζονται ώστε να συγκεντρώσουν περισσότερα έλατα από τους «αντιπάλους» τους και να τα εκθέσουν ως τρόπαια μπροστά από τις εισόδους των σχολείων τους.

Πριν από μερικά βράδια, λοιπόν, το παιχνίδι διακόπηκε με τον πλέον απότομο και βίαιο τρόπο από αστυνομικούς με πολιτικά (μέλη της BAC, μιας μονάδας της γαλλικής αστυνομίας που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας στις πόλεις), οι οποίοι, αφού αναμείχθηκαν με τα παιδιά, άρχισαν να τα ψεκάζουν με σπρέι πιπεριού και με δακρυγόνα. Βλέποντας την απορία και τον τρόμο στα βλέμματα των μαθητών και των μαθητριών, σκέφτηκαν να φορέσουν τα περιβραχιόνιά τους, συνέχισαν ωστόσο να διαλύουν το μικρό πλήθος, προβαίνοντας σε αναίτια και υπερβολική χρήση βίας.

«Η επέμβαση ήταν τόσο ξαφνική και γρήγορη που δημιούργησε αμέσως χάος», ανέφερε η Κλάρα, μία από τις μαθήτριες που μετείχαν στον «πόλεμο των ελάτων». «Οι αστυνομικοί ήταν επιθετικοί. Προσπαθήσαμε να τους μιλήσουμε ήρεμα, αλλά μας απειλούσαν με σύλληψη και στη συνέχεια ξάπλωσαν κάποιον κάτω. Επρόκειτο για κατάχρηση εξουσίας». Οι περίπου διακόσοι μαθητές και μαθήτριες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο κατέφυγαν στο σιντριβάνι της πλατείας και σε κοντινά καφέ και μπαρ, ενώ τέσσερις από αυτούς διακομίστηκαν στο τμήμα επειγόντων του Hôpital Cochin.

«Το περιστατικό επιβεβαιώνει τις δύσκολες σχέσεις μεταξύ των αστυνομικών –οι οποίοι παραπονιούνται ότι οι πολίτες δεν τους σέβονται και οι Αρχές δεν τους στηρίζουν– και του γενικού πληθυσμού, ο οποίος κάνει λόγο για αυθαιρεσία και υπέρμετρη βία», σχολιάζει ο ιταλός ανταποκριτής στο Παρίσι.

