Τζακάρτα: Επισήμως η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στον κόσμο

Η Τζακάρτα ξεπέρασε το Τόκιο και είναι πλέον η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στον πλανήτη, σύμφωνα με την επίσημη εκτίμηση του ΟΗΕ η οποία χρησιμοποιεί νέα κριτήρια για να δώσει μια πιο ακριβή εικόνα της ταχείας αστικοποίησης που οδηγεί στην ανάπτυξη των μεγαλουπόλεων.

Ο βρετανικός Guardian αναφέρει ότι στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας ζουν 42 εκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ «Παγκόσμιες Προοπτικές Αστικοποίησης 2025», η οποία δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα.

Την Τζακάρτα ακολουθεί η πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, Ντάκα, με 37 εκατομμύρια κατοίκους. Με πληθυσμό 33 εκατομμυρίων, το Τόκιο – πόλη η οποία ορίζεται στη μελέτη ως μεγαλούπολη που περιλαμβάνει τρεις γειτονικές περιφέρειες – υποχωρεί στην τρίτη θέση. Προηγούμενη έκθεση του ΟΗΕ, του 2018, κατέτασσε την ιαπωνική πρωτεύουσα στην κορυφή της λίστας, με πληθυσμό 37 εκατομμυρίων.

Η μεταβολή στην κατάταξη είναι αποτέλεσμα της νέας μεθοδολογίας που είναι πιο συνεπής στον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιεί τις πόλεις, τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές περιοχές, όπως εξήγησαν στον Guardian αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πάτρικ Γκέρλαντ, επικεφαλής του τμήματος εκτιμήσεων και προβλέψεων πληθυσμού του ΟΗΕ, ανέφερε στον Guardian ότι «η νέα μέθοδος αξιολόγησης παρέχει μια πιο διεθνώς συγκρίσιμη οριοθέτηση της αστικής έκτασης, με βάση παρόμοια πληθυσμιακά και γεωχωρικά κριτήρια».

Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις έχει υπερδιπλασιαστεί από το 1950: Τότε οι κάτοικοι των πόλεων αντιπροσώπευαν το 20% των 2,5 δισεκατομμυρίων του πληθυσμού. Σήμερα, σχεδόν οι μισοί από τα 8,2 δισεκατομμύρια κατοίκους του πλανήτη μας ζουν σε αστικό περιβάλλον.

Μέχρι το 2050, τα δύο τρίτα της παγκόσμιας πληθυσμιακής αύξησης θα αφορούν τις πόλεις – και το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου ενός τρίτου τις κωμοπόλεις, σύμφωνα με την έκθεση.

Εξάλλου, ο αριθμός των μεγαλουπόλεων, οι οποίες ορίζονται ως τέτοιες αν έχουν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια κατοίκους, έχει τετραπλασιαστεί από οκτώ το 1975, σε 33 το 2025.

Οι οκτώ από τις δέκα πιο πυκνοκατοικημένες μεγαλουπόλεις του πλανήτη (Τζακάρτα, Ντάκα, Τόκιο, Νέο Δελχί, Σαγκάη, Γκουανγκτζόου, Μανίλα, Καλκούτα και Σεούλ) βρίσκονται στην Ασία.

«Η αστικοποίηση είναι μια καθοριστική δύναμη της εποχής μας», λέει στον Guardian ο Λι Τζουνχία, αναπληρωματικός γραμματέας του ΟΗΕ για τις οικονομικές και κοινωνικές υποθέσεις. «Οταν τυγχάνει διαχείρισης χωρίς αποκλεισμούς και με στρατηγική, μπορεί να απελευθερώσει δυνατότητες δράσης για το κλίμα, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ισότητα».

Τα 33 εκατομμύρια των κατοίκων της μητροπολιτικής περιοχής του Τόκιο είναι διασκορπισμένοι σε μια ευρεία περιοχή που περικλείει τους γύρω νομούς Σαϊτάμα, Τσίμπα και Καναγκάβα. Ο τελευταίος περιλαμβάνει τη Γιοκοχάμα, μια πόλη 3,7 εκατομμυρίων κατοίκων.

Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, το Τόκιο ήταν η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στον κόσμο μέχρι περίπου το 2010, όταν τη θέση της πήρε η Τζακάρτα. Παρότι η ευρύτερη περιοχή του Τόκιο που περιλήφθηκε στη μελέτη του ΟΗΕ αντικατοπτρίζει την υπόλοιπη Ιαπωνία όσον αφορά στη μείωση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, η ίδια η πόλη οδεύει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η μετανάστευση προς την ιαπωνική πρωτεύουσα επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά έκτοτε έχει ανακάμψει, κυρίως λόγω της εισροής νεαρών ατόμων που αναζητούν εργασία και ευκαιρίες εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων.

