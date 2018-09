Οριστικά εκτός και του Twitter ο ακροδεξιός συνωμοσιολόγος Αλεξ Τζόουνς

Μόνιμος έγινε ο αποκλεισμός από το Twitter του αμερικανού συνωμοσιολόγου Αλεξ Τζόουνς, καθώς το κοινωνικό δίκτυο αποφάσισε να μπλοκάρει τον λογαριασμό του ίδιου και της ιστοσελίδας του Infowars.

Το Twitter εξήγησε ότι τα tweet και τα βίντεο του Τζόουνς παραβίαζαν τους κανόνες του δικτύου για την παρενοχλητική συμπεριφορά ενώ έλαβε υπόψη και την προηγούμενη συμπεριφορά του Τζόουνς.

Και οι δύο λογαριασμοί (@realalexjones και @infowars), που είχαν περίπου 1,3 εκατ. ακολούθους, είχαν ανασταλεί προσωρινά, αλλά χωρίς εξήγηση, στις 15 Αυγούστου.

Today, we permanently suspended @realalexjones and @infowars from Twitter and Periscope. We took this action based on new reports of Tweets and videos posted yesterday that violate our abusive behavior policy, in addition to the accounts’ past violations. https://t.co/gckzUAV8GL

— Twitter Safety (@TwitterSafety) September 6, 2018