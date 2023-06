Οργή Σολτς κατά διαδηλωτών: «Ο Πούτιν είναι ο πολεμοκάπηλος»

Σε ασυνήθιστα υψηλό τόνο αντέδρασε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, όταν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ομάδα πολιτών τον διέκοψε φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του, σε σχέση με την αντιμετώπιση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Πολεμοκάπηλε!», «Κάντε ειρήνη χωρίς όπλα!», «Εξαφανιστείτε!» και «Είμαστε ο λαός!», φώναζε μια μικρή ομάδα πολιτών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την Κυριακή για την Ευρώπη στην περιοχή Φάλκενζεε κοντά στο Βερολίνο, στην οποία κεντρικός ομιλητής ήταν ο καγκελάριος.

Ο Σολτς διέκοψε την ομιλία του για να απαντήσει, εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή του: «Αγαπητοί φωνασκούντες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ο πολεμοκάπηλος για τον οποίο σήμερα πρέπει να φωνάζετε, αν έχετε κάποια λογική στο μυαλό σας (…) Λόγω της ρωσικής πολεμικής επίθεσης, δεν βλέπω εναλλακτική στην στήριξη της Ουκρανίας, ακόμη και με όπλα (…) Ναι, αυτό είναι απαραίτητο, εάν μια χώρα δέχεται επίθεση, τότε πρέπει και μπορεί να αμυνθεί – τι άλλο να κάνει; (…) Ο Πούτιν θέλει να καταστρέψει την Ουκρανία. Σκότωσε πολύ κόσμο, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ηλικιωμένων. Αυτό είναι δολοφονία. Η ειρήνη και η ελευθερία απειλούνται από αυτόν τον πόλεμο».

Germany's Chancellor Scholz had a rare anger outburst after being called a "warmonger" over his government's military support for Ukraine. pic.twitter.com/kjcax0XcKF

