Ολα για τον Μελ Μπρουκς από τον Μελ Μπρουκς

Στην ηλικία των 95 ετών, ο διάσημος κωμικός και σκηνοθέτης Μελ Μπρουκς έγραψε τα πρώτα του απομνημονεύματα με τίτλο «All About Me! My Remarkable Life in Show Business», που θα κυκλοφορήσουν στις 30 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Το βιβλίο θα καλύπτει τα πάντα, από την παιδική ηλικία του Μπρουκς στη Νέα Υόρκη και τη στρατολόγησή του στον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι τη δημιουργική συνεργασία του με τον αείμνηστο Καρλ Ράινερ, τον 40χρονο γάμο του με την Αν Μπάνκροφτ και τον τρόπο με τον οποίο η ταινία του «Αυτοί οι τρελοί τρελοί παραγωγοί» (1967) έγινε βραβευμένο μιούζικαλ.

Ο εκπρόσωπος του Penguin Random House περιέγραψε τον τόμο των 400 σελίδων ως «μια συναρπαστική ιστορία του Χόλιγουντ και όχι μόνο, όπως την αφηγείται ένας από τους πιο διάσημους γνώστες του», προσθέτοντας ότι «αυτή η απόδειξη για περισσότερα από 70 χρόνια απίστευτης δουλειάς θα είναι, φυσικά, αστεία, αλλά και ασεβής, αναμενόμενη και νοσταλγική, όπως άλλωστε και ο ίδιος ο θρυλικός διασκεδαστής».

Αναφερόμενος στη διαδικασία της συγγραφής ο Μελ Μπρουκς τη χαρακτήρισε «χαρούμενη και μερικές φορές πικρή»: «Ελπίζω οι λάτρεις της κωμωδίας να διασκεδάσουν με τις ιστορίες πίσω από τη δουλειά μου και να απολαύσουν πραγματικά αυτή την ωραία βόλτα μαζί μου», είπε.

Διάσημος πλέον, με μια πλούσια καριέρα στο Χόλιγουντ, ο Μελ Μπρουκς έχει κερδίσει και τα τέσσερα μεγάλα βραβεία στον τομέα της ψυχαγωγίας, Emmy, Grammy, Oscar και Tony. Ωστόσο η ζωή του δεν ήταν πάντα εύκολη. Ο σκηνοθέτης των ταινιών «Το μυστήριο με τις 12 καρέκλες» (1970) και «Μπότες, σπιρούνια και καυτές σέλες» (1974) μεγάλωσε σε φτωχικές πολυκατοικίες του Μπρούκλιν. Ο πατέρας του πέθανε από νεφρική νόσο όταν ο Μπρουκς ήταν μόλις δύο ετών και ο σπουδαίος αμερικανός κωμικός έχει πει ότι χρησιμοποίησε την κωμωδία για να αντιμετωπίσει τον θυμό του.

Στην ηλικία των εννέα ετών, ο Μπρουκς είδε στο Μπρόντγουεϊ το θεατρικό έργο «Anything Goes» και έπειτα από αυτό ανακοίνωσε στην οικογένειά του ότι δεν θα δούλευε στη βιομηχανία ρούχων, όπως όλοι οι άλλοι που γνώριζε, αλλά στη show business.

Εκπρόσωπος των αμερικανικών εκδόσεων Century, μέλος πλέον του ομίλου Penguin Random House, που εκδίδει το «All About Me!» στο Ηνωμένο Βασίλειο, ισχυρίστηκε επίσης ότι το βιβλίο θα περιλαμβάνει «ανέκδοτα από τα παρασκήνια που δεν έχουν ειπωθεί ποτέ πριν», από την καριέρα του σταρ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News