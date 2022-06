Οξύ φραστικό επεισόδιο Ακάρ με έλληνες βουλευτές στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

Από το βήμα της συνεδρίασης της πολιτικής επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, ο τούρκος υπουργός Αμυνας, Χουλουσί Ακάρ, είχε την εντύπωση ότι θα μιλούσε ξανά ανενόχλητος για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και τα χωρικά ύδατα στο ανατολικό Αιγαίο, κατηγορώντας και πάλι την Ελλάδα ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία.

Το νέο παραλήρημά του είχε ωστόσο αυτή τη φορά απάντηση, από τους παριστάμενους έλληνες βουλευτές που απέρριψαν τις κατηγορίες του τούρκου υπουργού, υπενθυμίζοντας του παράλληλα το τουρκικό casus belli εναντίον χώρας-μέλους της Συμμαχίας.

Πρώτος πήρε τον λόγο ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας Σπήλιος Λιβανός, για να ακολουθήσει ο Μανούσος Βολουδάκης.

Eκείνος πάλι επέμεινε στις φανταστικές ιστορίες περί στρατοπέδων «κούρδων τρομοκρατών» (ΡΚΚ/ΥPG) και μελών του FETO στο Λαύριο κτλ.

Αμεση ήταν η παρέμβαση έλληνα βουλευτή που του επανέλαβε πως υπάρχει τίποτα τέτοιο.

«Μην λέτε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν γνωρίζει το στρατόπεδο του Λαυρίου στην Ελλάδα. Ομοίως, στη Σουηδία, τα μέλη του PKK/YPG κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό δεν συνάδει με τον ανθρωπισμό, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δίνονται τόσες πολλές ευκαιρίες σε τρομοκράτες, είναι απολύτως φυσιολογικό να μην θέλουμε να είμαστε με αυτούς τους ανθρώπους», επέμεινε στο αφήγημά του ο τούρκος υπουργός.

Ο Ακάρ ανταπάντησε και η φραστική αντιπαράθεση με τους έλληνες βουλευτές κράτησε επί ένα τέταρτο, πριν αποχωρήσει εκνευρισμένος από την αίθουσα ο τούρκος υπουργός, πριν πάρει τον λόγο ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Κάτω το βίντεο που μαρτυρά τον εκνευρισμό του Χουλουσί Ακάρ.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του τουρκικού υπουργείου Αμυνας, μετά τη συζήτηση της έκθεσης της Ειδικής Ομάδας για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ο Ακάρ κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις ισπανών και λιθουανών βουλευτών για την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ , με τον τούρκο υπουργό να αντιδρά εντόνως στη λέξη «κατοχή» για τα κατεχόμενα κυπριακά εδάφη.

«Αν λέτε ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου είναι κατεχόμενο, σημαίνει ότι θέλετε καβγά εξαρχής. Η Τουρκία δεν είναι κατακτητής στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Μέχρι το 1974 έγιναν σφαγές και πραξικοπήματα. Οι ζωές, συμπεριλαμβανομένων των Ελληνοκυπρίων, κινδύνευσαν. Πραγματοποιήσαμε την Ειρηνευτική Επιχείρηση το 1974. Από το 1974 μέχρι σήμερα, τόσο ο νότος όσο και ο βορράς ζουν με ηρεμία και γαλήνη. Πρέπει να το δείτε αυτό. Δεν πρέπει να είστε προκατειλημμένοι. Παρόλες τις ελλείψεις του, οι Τούρκοι αποδέχθηκαν το Σχέδιο Ανάν του ΟΗΕ ως λύση το 2014. Η ελληνική πλευρά δεν το δέχτηκε», ανέφερε ο τούρκος υπουργός Αμυνας.

Turkish Defence Minister Akar responds to Greek MPs:

– We're not occupiers of Northern Cyprus

– We accepted UN's Annan Plan in 2014 & Greek Cypriots didn't

– Greek planes violated our airspace. We have radar images. What do you expect us to do? pic.twitter.com/qOygb3ASLG

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 14, 2022