Οι Ουκρανοί χτύπησαν την «Πύλη της Κριμαίας» που ενώνει τη χερσόνησο με τη Χερσώνα

Γέφυρα που συνδέει την περιφέρεια της Χερσώνας με την χερσόνησο της Κριμαίας στην Τσαγκάρ, υπέστη ζημιές την Πέμπτη από ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι διορισμένοι από τη Ρωσία.

«Τη νύχτα, σημειώθηκε πλήγμα στη γέφυρα του Τσαγκάρ. Δεν υπάρχουν θύματα», ανέφερε ο ρώσος κυβερνήτης της παράνομα προσαρτημένης Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των ζημιών και καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Η γέφυρα αυτή συνδέει την Κριμαία, τη χερσόνησο που προσάρτησε η Μόσχα το 2014, με το τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας της Χερσώνας που κατέχουν τα ρωσικά στρατεύματα.

Το πλήγμα ανακοινώνεται από τις ρωσικές αρχές, καθώς οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν από την αρχή του μήνα επιθετικές επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς του μετώπου, ιδίως στη νότια Ουκρανία.

Η Κριμαία διαδραματίζει καίριο ρόλο ως προς τον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων που είναι ανεπτυγμένες στη νότια Ουκρανία.

Αν και ο Αξιόνοφ αναφέρθηκε σε μόνο μια γέφυρα που επλήγη, αξιωματούχος των φιλορωσικών αρχών στη Χερσώνα έκανε λόγο για πληγείσες υποδομές, χωρίς όμως να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Οι δυνάμεις του Κιέβου «βομβάρδισαν πολιτικές υποδομές: τις γέφυρες στο διοικητικό όριο ανάμεσα στην περιφέρεια της Χερσώνας και την Κριμαία κοντά στην Τσαγκάρ», ανέφερε μέσω Telegram ο Βλαντίμιρ Σάλντο, που έχει διοριστεί από τη Μόσχα επικεφαλής των τοπικών αρχών στο τμήμα της Χερσώνας, το οποίο έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός.

Ο ίδιος ανέβασε φωτογραφίες που δείχνουν έναν κρατήρα στο οδόστρωμα και πρόσθεσε πως σύμφωνα με τις «πρώτες εκτιμήσεις», πιθανόν οι δυνάμεις του Κιέβου να χρησιμοποίησαν πυραύλους Storm Shadow, που προμήθευσε στον ουκρανικό στρατό η Βρετανία.

Ο κυβερνήτης της Κριμαίας ανέφερε πως ειδικοί εξετάζουν τη γέφυρα για να διαπιστώσουν πότε θα μπορέσει να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο Twitter, φαίνονται εκτεταμένες ζημιές στη γέφυρα.

Video footage of the Chonhar car bridge reveal that the damage is more extensive then seen on the still-pictures.

