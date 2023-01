Οδησσός της UNESCO, αλλά όχι της Μεγάλης Αικατερίνης

Τον περασμένο Νοέμβριο, υπακούοντας στο κέλευσμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι περί «απορωσοποίησης» της πόλης που ίδρυσε η Μεγάλη Αικατερίνη το 1794, οι Ουκρανοί αποκαθήλωσαν το άγαλμα της τσαρίνας, μέγα ιστορικό μνημείο της Οδησσού.

Την περασμένη Τετάρτη ήρθε η επιβράβευσή τους από τον ΟΗΕ, μέσω του πολιτιστικού τμήματός του, της UNESCO: η Οδησσός, μεταξύ άλλων και κοιτίδα της Φιλικής Εταιρείας, προστέθηκε στη λίστα «παγκόσμιας κληρονομιάς».

#Odesa, a free city, a world city, a legendary port that has left its mark on cinema, literature and the arts, is thus placed under the reinforced protection of the international community. #Ukraine #WorldHeritage https://t.co/x4FmPRzi66

— Audrey Azoulay (@AAzoulay) January 25, 2023