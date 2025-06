Οδησσός: Ενας νεκρός και 14 τραυματίες από ρωσικά drones

Διασώστης βοηθά μία γυναίκα να βγει από το φλεγόμενο διαμέρισμά της, σε πολυκατοικία της Οδησσού που έπληξαν οι Ρώσοι το βράδυ της Πέμπτης | Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS