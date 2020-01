Ο Χαφτάρ έτοιμος να υπογράψει την εκεχειρία στη Μόσχα

Μόσχα, 3 Ιανουαρίου: Χαλίφα Χαφτάρ (αριστερά) και Σεργκέϊ Λαβρόφ σε στιγμιότυπο από τις συνομιλίες της Μόσχας | Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/Handout via REUTERS