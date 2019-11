Ο Πιτίνο επέστρεψε στην Ελλάδα για… δουλειές

Ο Ρικ Πιτίνο είχε δουλέψει στην Ελλάδα μόλις έξι μήνες. Πρόλαβε να αφήσει την αύρα του και, καθώς φαίνεται, να γοητευτεί από την ελληνική εμπειρία —παρά τις επεισοδιακές αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό. Οπως όλα δείχνουν, υπάρχει σημαντική πιθανότητα να δουλέψει ξανά στη χώρα μας.

Ο πρώην προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το απόγευμα της Πέμπτης (7/11) και θα παρακολουθήσει την Παρασκευή τον αγώνα του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Βαλένθια για την πρώτη φάση της Euroleague.

Ωστόσο είναι σαφές ότι δεν κάνεις τόσο μεγάλο ταξίδι για να δεις ένα ματς. Οι πληροφορίες που ήθελαν τον εμβληματικό αμερικανό κόουτς να είναι έτοιμος να αναλάβει το πόστο της Εθνικής, επιβαιώνονται. Τόσο από την ΕΟΚ όσο και από τον ίδιο τον Πιτίνο.

«Θα μιλήσω με την ΕΟΚ για την πιθανότητα να αναλάβω την Εθνική. Θα είναι μεγάλη πρόκληση αν συμβεί αυτό. Είμαι έτοιμος. Πρέπει να μιλήσω με τον επικεφαλής της ομοσπονδίας. Είναι πρόκληση γιατί δεν έχουν προκριθεί… Είναι μεγάλη τιμή γιατί αγαπώ την Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Θα είναι μεγάλη πρόκληση, γιατί όλοι οι διεθνείς είναι επαγγελματίες και έχουν επίπονες σεζόν. Πρέπει να τους δώσουμε το κίνητρο», είπε ο Πιτίνο.

Ωστόσο, φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως δεν έχει αναλάβει, ακόμη, την «επίσημη αγαπημένη» και χρειάζεται να επικοινωνήσει πρώτα με την ομοσπονδία (ΕΟΚ) για τις λεπτομέρειες του συμβολαίου του. Πάντως, το οικονομικό κομμάτι δεν φαίνεται πως θα σταθεί εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις, αφού ξεκαθάρισε (στο Eurohoops) πως δεν ζήτησε «ούτε σεντ», συμπληρώνοντας:

«Για μένα είναι μεγάλη τιμή να κοουτσάρω την Ελλάδα και αξίζει εκατομμύρια δολάρια να το κάνω. Δεν θέλω χρήματα. Κοουτσάρω για την αγάπη μου για το άθλημα, έχω τεράστια αγάπη για την Ελλάδα και δεν θέλω ούτε σεντ γι’ αυτό. Ανυπομονώ για την πρόκληση. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και βλέπω κάποιους εκ των παικτών μου. Πέντε εξ αυτών μάλλον θα είναι στην Εθνική. Είμαι ενθουσιασμένος».

Θετικός στην πρόσληψη του πρώην προπονητή του τριφυλλιού φάνηκε και ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Γιώργος Βασιλακόπουλος, που μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό SportFM δήλωσε ότι νομίζει πως θα έρθουμε σε συμφωνία με τον Πιτίνο.

Ο Πιτίνο, επίσης, φάνηκε σίγουρος για την παρουσία του Νικ Καλάθη στο προολυμπιακό τουρνουά τον Ιούλιο, σε περίπτωση που αναλάβει αυτός τα ηνία. Ως γνωστόν ο Νικ έχει προαναγγείλει την αποχώρησή του από την Εθνική, απογοητευμένος μετά την αποτυχία στο Μουντομπάσκετ, όμως τώρα τα δεδομένα αλλάζουν.

Οσον αφορά τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, είπε πως θα δειπνήσει μαζί τους τον Μάρτιο, καθώς δεν θέλει να τους ενοχλήσει αυτή την περίοδο, λόγω της αρχής της αγωνιστικής σεζόν στο NBA.

Σε μία εξέλιξη που θα χαροποιήσει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ο λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας έγραψε στο twitter πως το όνομα του Πιτίνο ακούγεται και για τάξεις του Παναθηναϊκού, αν το τριφύλλι συνεχίσει να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.

Few sources also told that Rick Pitino might come back to Panathinaikos, if they will continue to underperform in Euroleague.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 24 Οκτωβρίου 2019