Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζητά, εφ’ όλης της ύλης, με τον Ηλία Κανέλλη στις 11/12

Προσκεκλημένος του Ηλία Κανέλλη στο Ωδείο Αθηνών είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη συζήτηση να λαμβάνει χώρα στις 11 Δεκεμβρίου στις 18.00, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών» που συνδιοργανώνουν το Περιοδικό των Βιβλίων, TheBooks’ Journal, και το Ωδείο Αθηνών, στους χώρους του Ωδείου.

Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει για την πολιτική και την πνευματική του διαδρομή, για τη σχέση του με τη γνώση, για τα προσόντα που χρειάζεται να έχει ένας σύγχρονος πολιτικός. Οι ιδέες και οι αναγνώσεις που τον διαμόρφωσαν, οι επιρροές του, τα πρότυπά του, οι φίλοι και οι αντίπαλοί του είναι μερικά από τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση. Επειδή μια συνομιλία με τον πρωθυπουργό είναι αφορμή για ουσιαστική πολιτική συζήτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθεί να απαντήσει σε δύσκολες ερωτήσεις, στα ζητήματα που αναδεικνύει η τρέχουσα συγκυρία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δυο φορές εκλεγμένος Πρωθυπουργός, στις εκλογές του 2019 και του 2023. Γιος ενός επίσης Πρωθυπουργού, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, γεννήθηκε το 1968, αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στην Αμερική, στο Harvard και στο Stanford. Εργάστηκε ως οικονομικός αναλυτής στην Chase Investment Bank και σύμβουλος στην εταιρεία συμβούλων McKinsey and Company στο Λονδίνο και, κατόπιν, στην Alpha Ventures της Alpha Bank και στον Ομιλο της Εθνικής Τράπεζας, ενώ διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

Στην πολιτική δραστηριοποιήθηκε ως μέλος της ΝΔ. Πρωτοεξελέγη βουλευτής το 2004 στη Β΄ Περιφέρεια Αθήνας. Διετέλεσε υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το διάστημα 2013 – 2015. Στις 10 Ιανουαρίου 2016 εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία κέρδισε τις επόμενες εκλογές το 2019. Εκτοτε, είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η είσοδος στο κοινό είναι ελεύθερη.

Στον πρώτο κύκλο δημόσιων συζητήσεων, που ήδη έχει φιλοξενήσει τον συγγραφέα Απόστολο Δοξιάδη και τον ιστορικό Βασίλη Παναγιωτόπουλο, θα συμμετάσχουν στις προσεχείς εκδηλώσεις του: ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Στάθης Καλύβας, ο ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Δημητράκος, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Θεοδόσης Τάσιος, ο βιολονίστας και μαέστρος Λεωνίδας Καβάκος.

