Ο Καντίροφ «καθαρίζει» τη Μαριούπολη: Εχουν παραδοθεί περισσότεροι από 1.000 ουκρανοί πεζοναύτες

O διαβόητος τσετσένος πολέμαρχος Ραμζάν Καντίροφ, ο άνθρωπος που ο Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε στη Μαριούπολη για να κάνει τη «βρώμικη δουλειά», υποστήριξε την Τετάρτη ότι περισσότεροι από 1.000 ουκρανοί πεζοναύτες που βρίσκονταν στην πολιορκημένη πόλη έχουν ήδη παραδοθεί και ζήτησε και από τις υπόλοιπες ουκρανικές δυνάμεις που έχουν καταφύγει στο αχανές εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal να πράξουν το ίδιο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι απέφυγαν να σχολιάσουν την ανάρτηση του Καντίροφ στο Telegram, όμως είναι γνωστό ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δίνουν μια ύστατη και μάλλον καταδικασμένη μάχη για να υπερασπιστούν τη Μαριούπολη, η οποία πολιορκείται και βομβαρδίζεται ανηλεώς από τους Ρώσους από την αρχή του πολέμου, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν επιστρατευτεί Τσετσένοι που κάνουν εκκαθαρίσεις πόρτα πόρτα και γειτονιά γειτονιά.

Το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας αρκέστηκε να αναφέρει, το πρωί της Τετάρτης, ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Azovstal και του λιμανιού της Μαριούπολης.

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες που φέρονται να δείχνουν τους πεζοναύτες που είχαν καταφύγει στο εργοστάσιο μεταλλουργίας Illich Iron and Steel Works στη Μαριούπολη και οι οποίοι παραδόθηκαν χθες Τρίτη στις ρωσικές δυνάμεις, πολλοί από τους οποίους ήταν τραυματισμένοι.

Σε άλλες εικόνες φαίνονται –σύμφωνα με τη ρωσική τηλεόραση– Ουκρανοί στρατιώτες που περπατούν σε έναν δρόμο με τα χέρια τους ψηλά. Ένας από αυτούς κρατά ένα ουκρανικό διαβατήριο.

#Russian ground commanders Sladkov & Pekov alongwith #RamzanKadyrov officially put out statements stating that more than 1000 #Ukrainian soldiers surrendered in #Mariupol yesterday , say the men will remain unharmed .

Awaiting photos & video . pic.twitter.com/2M4r8IUmrz

— Ninjamonkey 🇮🇳 (@Aryan_warlord) April 13, 2022