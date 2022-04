NYPD: Αυτός είναι ο ύποπτος για την επίθεση στο μετρό της Νέας Υόρκης

Σε ανθρωποκυνηγητό για τον βασικό ύποπτο της αιματηρής επίθεσης στο μετρό της Νέας Υόρκης έχει επιδοθεί η αστυνομία της πόλης, η περίφημη NYPD, η πλέον πολυάριθμη αστυνομική δύναμη στον κόσμο.

Οπως έγινε γνωστό, η αστυνομία της Νέας Υόρκης αναζητά έναν άνδρα ο οποίος την Τρίτη έριξε δύο καπνογόνα και στη συνέχεια άνοιξε πυρ σε βαγόνι του μετρό της πόλης, σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 23 άνθρωποι.

«Ημασταν πραγματικά τυχεροί, θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα», δήλωσε η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Κίτσαντ Σίγουελ.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο άνδρας έδρασε μόνος του και έφυγε αμέσως από το σημείο της επίθεσης.

Στις 08:24 (τοπική ώρα, 15:24 ώρα Ελλάδος), ώρα αιχμής, ο άνδρας που φορούσε αντιασφυξιογόνο μάσκα «έριξε δύο καπνογόνα, γεμίζοντας καπνό το βαγόνι του μετρό. Στη συνέχεια άνοιξε πυρ εναντίον των επιβατών, την ώρα που ο συρμός εισερχόταν στον σταθμό της 36ης οδού», στη συνοικία Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν, εξήγησε η Κίτσαντ Σίγουελ.

Δέκα άνθρωποι επλήγησαν από τις σφαίρες, εκ των οποίων πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις Αρχές.

Αλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, είτε λόγω της εισπνοής καπνού είτε λόγω του πανικού που επικράτησε, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να βγουν από το βαγόνι που είχε γεμίσει καπνό. Κάποιοι λιποθύμησαν όταν βγήκαν στην πλατφόρμα.

O αστυνομικός Τζέιμς Εσιγκ, αρχηγός των ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε ότι υπάρχει αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δράστη της επίθεσης.

Η αστυνομία έχει περιγράψει τον δράστη ως έναν «μαύρο άνδρα», με ύψος περίπου 1,65 και «σωματώδη», ο οποίος φορούσε ένα «πράσινο και πορτοκαλί γιλέκο εργασίας» και μια γκρι μπλούζα με κουκούλα.

Στο σημείο η αστυνομία εντόπισε ένα αιχμηρό όπλο και τρεις γεμιστήρες, καθώς και τα κλειδιά ενός οχήματος, τα οποία τους οδήγησαν σε ένα φορτηγάκι της αμερικανικής εταιρείας ενοικίασης οχημάτων και εξοπλισμού για μετακομίσεις U-Haul, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί στο Μπρούκλιν.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του άνδρα που είχε ενοικιάσει το φορτηγάκι, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για τον δράστη της επίθεσης. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, πρόκειται για τον 62χρονο Φρανκ Τζέιμς, ο οποίος έχει αναρτήσει πολλά βίντεο YouTube με πολιτικό περιεχόμενο, ενώ πρόσφατα είχε επικρίνει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ερικ Ανταμς, τον πρώτο αφροαμερικανό δήμαρχο στην ιστορία της αμερικανικής μητρόπολης.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022