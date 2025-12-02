Ο ESM εγκρίνει πρόωρη αποπληρωμή δανείων από την Ελλάδα

Την έγκριση για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της Ελλάδας έδωσαν τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) .

Οπως σημειώνεται στην κοινή ανακοίνωση των δύο ευρωπαϊκών μηχανισμών:

«Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν να παραιτηθούν από την υποχρεωτική αναλογική αποπληρωμή των δανείων του ESM/EFSF σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές του Greek Loan Facility (GLF). Το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από έναν ειδικό λογαριασμό ταμειακού αποθέματος, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για να πραγματοποιηθεί αυτή η πρόωρη αποπληρωμή.

Σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής προς ορισμένους επίσημους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών του GLF, ένα αναλογικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται στο πλαίσιο των μηχανισμών ESM και EFSF καθίσταται άμεσα απαιτητό και πληρωτέο. Χάρη στις παραιτήσεις που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ESM και το EFSF, η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προχωρήσει σε αντίστοιχη πρόωρη αποπληρωμή προς κανέναν από τους δύο θεσμούς.

Οι παραιτήσεις και η χρήση του ταμειακού αποθέματος δόθηκαν σε απάντηση σε επίσημο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων του GLF που λήγουν εντός των ετών 2033 και 2041, συνολικού ύψους 5,29 δισ. ευρώ, με τη χρήση του ταμειακού αποθέματος.

Το GLF αποτελούσε μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδας, που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούταν από διμερή δάνεια 14 χωρών της ευρωζώνης, συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, από τα οποία 31,6 δισ. ευρώ παραμένουν σήμερα ανεξόφλητα.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων της προς το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα, το 2022. Η πιο πρόσφατη πρόωρη αποπληρωμή δανείων του GLF πραγματοποιήθηκε το 2024».

Σχολιάζοντας την απόφαση ο Πιερ Γκραμένια, επικεφαλής των ESM και EFSF σημείωσε ότι: «Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η επιπλέον πρόωρη αποπληρωμή του δανείου του GLF στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματαγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του ελληνικού χρέους και αντανακλά τη βελτιωμένη δημοσιονομική θέση της χώρας. Ο ESM και το EFSF παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News