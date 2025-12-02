Ιταλία: Οργή για παγοδρόμιο γύρω από άγαλμα του Παβαρότι

Συγνώμη στην οικογένεια του Λουτσιάνο Παβαρότι αναγκάστηκε να ζητήσει ο δήμαρχος της πόλης Πέζαρο στην Ιταλία, καθώς είχε την ιδέα να περικυκλώσει άγαλμα του διάσημου τενόρου με ένα χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο.

Οπως σημειώνει το BBC, η χήρα του τενόρου, Νικολέτα Μαντοβάνι, δήλωσε σε τοπικά ΜΜΕ πως ήταν «θυμωμένη και στενοχωρημένη», ενώ χαρακτήρισε την κίνηση του δήμου ως μια απόφαση που στόχο είχε να «γελοιοποιηθεί» ο αείμνηστος σύζυγός της.

Το προσωρινό παγοδρόμιο κατασκευάστηκε στο κέντρο της πλατείας της πόλης, αφήνοντας το άγαλμα του Παβαρότι βυθισμένο μέχρι τα γόνατα στον πάγο και περικυκλωμένο από τοιχώματα πλεξιγκλάς. Σε απάντηση, ο δήμαρχος Αντρέα Μπιανκάνι είπε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν και παραδέχτηκε ότι το δημοτικό συμβούλιο «έκανε λάθος».

Πριν ανοίξει το παγοδρόμιο, στις 29 Νοεμβρίου, ο Μπιανκάνι είχε δημοσιεύσει μια επεξεργασμένη εικόνα του αγάλματος του Παβαρότι να παίζει χόκεϊ στον πάγο, με το hashtag #DaiUnCinqueAPavarotti, που μεταφράζεται ως «Δώσε ένα χάι-φάιβ στον Παβαρότι».

«Δεν περίμενα ότι μια πόλη θα επέτρεπε τέτοια μεταχείριση στη μνήμη και στην εικόνα ενός ανθρώπου που έκανε την Ιταλία σπουδαία σε όλον τον κόσμο», δήλωσε η Μαντοβάνι στο τοπικό μέσο Il Resto del Carlino. Κατηγόρησε το δημοτικό συμβούλιο για μια «λάθος εκτελεσμένη, παράλογη απόφαση».

Το μπρούντζινο, φυσικού μεγέθους άγαλμα αποκαλύφθηκε επίσημα στην Πέζαρο τον Απρίλιο του 2024 παρουσία της Μαντοβάνι και της κόρης του ζευγαριού, Αλις. Το ζευγάρι έκανε συχνά διακοπές στην Πέζαρο, όπου ο Παβαρότι είχε βίλα και ήταν επίτιμος δημότης.

Ο Μπιανκάνι είπε στο Il Resto del Carlino πως όταν του παρουσιάστηκαν αρχικά τα σχέδια για το παγοδρόμιο, είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι το άγαλμα δεν θα αγγιζόταν και πως αργότερα έμαθε πως οι σχεδιαστές αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν την κατασκευή. Πρόσθεσε ότι δεν είναι πλέον δυνατό να αποσυναρμολογηθεί το παγοδρόμιο ή να μετακινηθεί το άγαλμα, αλλά επέμεινε ότι «δεν θα ξανασυμβεί».

