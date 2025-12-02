Σεξ, ψέματα και δημοσιογραφία: Το σκάνδαλο που συγκλονίζει την Ουάσινγκτον

Ενα δημοσιογραφικό σκάνδαλο που συγκλονίζει την αμερικανική πολιτική σκηνή αποκαλύπτει τον σκοτεινό κόσμο παράνομων σχέσεων, εξάρτησης και αλληλοκατηγοριών. Η υπόθεση της Ολίβια Νούτσι και του Ράιαν Λίζα, με επίκεντρο τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ξετυλίγεται σαν ένα μπερδεμένο δράμα όπου δημοσιογραφία, προσωπικές φιλοδοξίες και μυστικά συγκρούονται ανελέητα στα παρασκήνια της «πρωτεύουσας του ελεύθερου κόσμου».

Η Ολίβια Νούτσι, μια ξανθιά ρεπόρτερ γνωστή για τα αιχμηρά, συχνά κουτσομπολίστικα, πολιτικά πορτρέτα της με προσωπικότητες από το περιβάλλον του Τραμπ, και ο πολύ πιο έμπειρος σύντροφός της, Ράιαν Λίζα, επικεφαλής ανταποκριτής του Politico στην Ουάσιγκτον, αποτελούσαν επί χρόνια το «ισχυρό ζευγάρι» της πολιτικής δημοσιογραφίας. Ομως, το 2023 η σχέση τους διαλύθηκε, όταν αποκαλύφθηκε ότι η Νούτσι διατηρούσε μια εξωσυζυγική –και άκρως προβληματική για τη δουλειά της– σχέση με τον Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, την περίοδο που κάλυπτε την ανεξάρτητη προεδρική εκστρατεία του.

Το νέο βιβλίο της, «American Canto», που κυκλοφορεί σήμερα, δεν περιορίζεται στην επιβεβαίωση της σχέσης: αποκαλύπτει μια σειρά από απρόσμενες λεπτομέρειες για τον Κένεντι, για την ίδια, καθώς και για την ταραχώδη διάλυση της σχέσης της με τον Λίζα. Η Νούτσι περιγράφει ότι ο Κένεντι, σήμερα υπουργός Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, έκανε χρήση ψυχεδελικών ουσιών κατά την προεκλογική περίοδο, όταν η σύζυγός του έλειπε από το σπίτι, και ότι της τηλεφωνούσε κρυφά από το μπάνιο.

Αποκαλύπτει ακόμη ότι ο αδελφός της τής είχε προτείνει να σκοτώσει τον πρώην αρραβωνιαστικό της, όταν εκείνος φέρεται να απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει προσωπικά της μηνύματα. Και περιγράφει ότι θα μπορούσε να είχε διατηρήσει τη θέση της στο Vanity Fair, αν είχε δεχθεί να γράψει μια πλήρη εξομολόγηση για τη σχέση της με τον υποψήφιο πρόεδρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Telegraph, πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο της, ο Λίζα φρόντισε να χτυπήσει πρώτος. Σε μια σειρά αναρτήσεων, που έκανε τις τελευταίες 15 ημέρες στο προσωπικό μπλογκ του, αποκάλυψε ότι η Νούτσι διατηρούσε σχέση και με τον Ρεπουμπλικανό πολιτικό και πρώην υποψήφιο για την προεδρία, Μαρκ Σάνφορντ, το 2020.

Στη συνέχεια δημοσίευσε μέρος ποιημάτων που αποδίδει στον Κένεντι, με σαφείς υπαινιγμούς για στοματικό σεξ, επιχειρώντας να καταδείξει το μέγεθος της οικειότητας μεταξύ του πολιτικού και της Νούτσι: «Θέλω να σφίξω τα μάγουλά σου για να ανοίξω το στόμα σου με το ζόρι… Είμαι ένα ποτάμι. Είσαι το φαράγγι μου. Θέλω να ρέω μέσα από εσένα. Θέλω να σε υποτάξω και να σε δαμάσω. Αγάπη μου», έγραφε.

Η χρονική στιγμή των αποκαλύψεών του Λίζα δεν είναι τυχαία. Ερχεται ακριβώς την περίοδο που η Νούτσι ξεκινά την προώθηση του βιβλίου της, το οποίο ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των αμερικανικών ΜΜΕ. Οι New York Times έχουν δημοσιεύσει ένα εγκωμιαστικό προφίλ της με τίτλο «Η Ολίβια Νούτσι τα έκανε όλα για την αγάπη», συνοδευόμενο από εντυπωσιακές ασπρόμαυρες φωτογραφίες που την παρουσίαζαν ως σύγχρονη «ηρωίδα του Χίτσκοκ».

Το βιβλίο της αφηγείται τη δική της οπτική για τη σχέση που, όπως επιβεβαιώνει, ξεκίνησε το 2023, όταν κάλυπτε την καμπάνια του Κένεντι, τον οποίο η ίδια δεν κατονομάζει αλλά αναφέρεται σε αυτόν απλώς ως «Ο Πολιτικός». Η Νούτσι παραδέχεται ότι, την περίοδο που οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν, ένιωθε πως η ζωή της κατέρρεε. Φοβόταν ότι την παρακολουθούν, ζητούσε από φίλους να ελέγχουν το αυτοκίνητό της για συσκευές εντοπισμού και είχε πειστεί ότι η καριέρα της έφτανε στο τέλος της. Το New York Magazine την είχε ήδη θέσει σε αναστολή.

Παρά τις αρχικές διαψεύσεις της, γράφει η Telegraph, η Νούτσι παραδέχεται τώρα ότι πράγματι βοήθησε τον Κένεντι να διαχειριστεί την εικόνα του στα ΜΜΕ, κάτι που ξεπερνά τα επιτρεπτά δημοσιογραφικά όρια. Ενδεικτικό είναι το επεισόδιο με το νεκρό αρκουδάκι που ο Κένεντι είχε εγκαταλείψει στο Σέντραλ Παρκ πριν από χρόνια.

Αντί να το χρησιμοποιήσει ως κεντρικό εύρημα στο προφίλ που ετοίμαζε, η Νούτσι παραδέχεται ότι του συνέστησε να «προλάβει την ιστορία», παρουσιάζοντάς την ο ίδιος με όσο το δυνατόν πιο θετικό τρόπο. Εκείνος, όπως γράφει, επέλεξε μια υπερβολικά θεατρική εξομολόγηση μπροστά στη Ροζάν Μπαρ, μια κίνηση που η ίδια θεωρεί καταστροφική.

Παραδέχεται επίσης ότι γνώριζε τη χρήση ψυχεδελικών ουσιών από τον Κένεντι, αλλά δεν τη δημοσιοποίησε τότε. «Εξακολουθούσε να κάνει χρήση ψυχεδελικών για πλάκα», γράφει και περιγράφει πώς ο Κένεντι περίμενε μέχρι να φύγει η γυναίκα του από το σπίτι για να βγει έξω και να καπνίσει DMT (διμεθυλοτρυπταμίνη), όπως επίσης «περίμενε μέχρι να φύγει εκείνη από το σπίτι για να μου τηλεφωνήσει, αλλιώς τηλεφωνούσε κλειδωμένος στο μπάνιο».

Περιγράφει σκηνές μεγάλης οικειότητας, όπου τον συμβουλεύει ακόμη και για το ποιον θα έπρεπε να στηρίξει όταν αποσύρθηκε από την υποψηφιότητά του, ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς. Τον εμφανίζει διστακτικό και εξαντλημένο, ξαπλωμένο με το πουκάμισο μισάνοιχτο, σε στιγμές που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της δημοσιογραφικής ουδετερότητας: «Ηταν εξαντλημένος και έπεσε στο κρεβάτι, με το ροζ πουκάμισό του ξεκούμπωτο, αποκαλύπτοντας τα αγαπημένα μου σημεία του στήθους του, και την μπλε γραβάτα του δεμένη χαλαρά γύρω από το λαιμό του», γράφει για τον Κένεντι.

Κορυφαία αγωνία της, γράφει, ήταν μήπως η δημόσια δήλωση στήριξης του Κένεντι στον Τραμπ συμπέσει χρονικά με τη δική της προγραμματισμένη συνέντευξη με τον πρώην πρόεδρο, έναν πολιτικό με οξεία διαίσθηση για τις ανθρώπινες σχέσεις. «Αν κάτι του έκανε εντύπωση, το έλεγε φωναχτά», σημειώνει για τον Τραμπ. Τελικά οι συναντήσεις έγιναν σε διαφορετικές ημέρες.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του «American Canto», ο Λίζα δημοσίευσε ακόμη μια ανάρτηση, αποκαλύπτοντας ότι είχε βρει πέρσι ένα πρώτο προσχέδιο του βιβλίου. Πιστεύει, όπως γράφει, ότι η Νούτσι ήθελε να το βρει, προκειμένου να μάθει ο κόσμος τη σχέση της με τον Κένεντι. Ο Κένεντι, ο οποίος είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Σέριλ Χάινς για περισσότερο από μια δεκαετία, αρνήθηκε ότι είχε σχέση με τη Νούτσι.

Ο εκπρόσωπός του ισχυρίστηκε ότι «συνάντησε την Ολίβια Νούτσι μόνο μία φορά στη ζωή του για μια συνέντευξη που του ζήτησε, η οποία απέδωσε ένα επιτυχημένο άρθρο».

