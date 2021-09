Ο άγγλος «μίστερ γκολ» δεν είναι πια εδώ…

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Βρετανίας ξύπνησε το πρωί της Κυριακής με τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Τζίμι Γκριβς. Υπήρξε ο… άγγλος Γκερντ Μίλερ: ένας απίθανος «γκολτζής», που τα ρεκόρ του άντεξαν -ή εξακολουθούν να αντέχουν- επί δεκαετίες. Οχι μόνον ο κορυφαίος «εκτελεστής» όλων των εποχών της Τότεναμ, αλλά και ο πιο δεινός σκόρερ που είδαν, ποτέ, τα αγγλικά γήπεδα.

Μεσουράνησε στα ’60s, και η συχνότητα με την οποία έστελνε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, ήταν εκπληκτική. Φορώντας τη φανέλα των «Σπιρουνιών», από το 1961 έως το 1970, πέτυχε 266 τέρματα σε 379 αγώνες: 220 στο Πρωτάθλημα (σε 321 ματς), 32 στο Κύπελλο Αγγλίας (σε 36), πέντε στο Λιγκ Καπ (σε 8) και εννέα στα Κύπελλα Ευρώπης (σε 14 ματς). Τα 37 γκολ που σκόραρε στο αγγλικό πρωτάθλημα της σεζόν 1962-1963, δεν τα έχει φτάσει κανένας άλλος παίκτης μέχρι σήμερα. Το ρεκόρ του στις μεγάλες λίγκες το ξεπέρασε μόλις πέρυσι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Εγινε διεθνής μόλις στα 19 του χρόνια (σε ένα φιλικό απέναντι στο Περού) και ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, εμφανίζοντας και με τα «τρία λιοντάρια» το καλύτερο ποσοστό σκοραρίσματος από κάθε άλλον: 44 γκολ σε 57 συμμετοχές. Ρεκόρ, που ακόμη δεν έχει καταρριφθεί.

Οι επιδόσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του ήταν εκείνες που τον έκαναν διάσημο και πέρα από τα σύνορα, σε μια εποχή που η εικόνα από τους αγώνες του αγγλικού πρωταθλήματος έφτανε «με το σταγονόμετρο» στον υπόλοιπο Κόσμο. Ο Γκριβς ήταν, σχεδόν, αναντικατάστατος στην εθνική Αγγλίας, όμως η έντονη επιθυμία του να παίζει γι’ αυτήν έμελλε να γίνει… δίκοπο μαχαίρι. Που τραυμάτισε ανεπανόρθωτα, τόσο την καριέρα του, όσο και τη ζωή του.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 -στα 26 του- αγωνίστηκε στα τρία παιχνίδια του ομίλου της Αγγλίας, με αντίπαλους το Μεξικό, την Ουρουγουάη και τη Γαλλία. Στο ματς εναντίον των «Τρικολόρ», όμως, τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να χάσει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια της διοργάνωσης μέχρι τον τελικό. Στις 30 Ιουλίου 1966, καθώς δεκάδες χιλιάδες Βρετανοί κατέφθαναν στο «Γουέμπλεϊ» για να παρακολουθήσουν την αποφασιστική αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Δυτική Γερμανία, ο Γκριβς ένιωθε καλά. Είχε αποθεραπευτεί. Αλλά ο Αλφ Ράμσεϊ, ο προπονητής του, προτίμησε να μην το ρισκάρει. Αφησε το μεγάλο του «αστέρι» στην εξέδρα (τότε δεν επιτρέπονταν, ακόμη, οι αλλαγές παικτών στη διάρκεια του αγώνα) και έδωσε τη θέση του στην ενδεκάδα στον Τζεφ Χαρστ, που είχε σκοράρει μόλις ένα γκολ (εναντίον της Αργεντινής) στον προημιτελικό. Αν και ο Γκριβς δεν το παραδέχτηκε ποτέ, εκείνη η τεράστια απογοήτευση τον οδήγησε στο αλκοόλ.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.

We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.

Rest in peace, Jimmy.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021