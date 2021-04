Νέο… παραστράτημα στο Zoom: Καναδός βουλευτής εθεάθη γυμνός σε συνεδρίαση της Βουλής

Πανδημία… έχουν καταντήσει οι ντροπιαστικές στιγμές για πολλούς χρήστες του Zoom, όταν τους πιάνει η κάμερα να είναι ημίγυμνοι, γυμνοί ή να επιδίδονται σε σεξουαλικές πράξεις, την ώρα που νομίζουν ότι κανείς δεν τους βλέπει (εδώ και εδώ).

Ενας καναδός βουλευτής είναι το τελευταίο «θύμα» της δικής του απροσεξίας, όταν εμφανίστηκε ολόγυμνος σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Βουλής των Κοινοτήτων.

Ο Γουίλιαμ Εϊμος, αντιπρόσωπος κοινότητας του Κεμπέκ από το 2015, «δεν είχε καταλάβει» ότι το Zoom βρισκόταν σε λειτουργία την ώρα που πέρασε μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή του. Το κακό για αυτόν είναι ότι το κατάλαβαν οι συνάδελφοί του, που ήταν επίσης online εκείνη τη στιγμή.

Στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο, δεν φαίνονται τα… επίμαχα σημεία του βουλευτή, γιατί τα κρύβει το κινητό που κρατά ο ίδιος.

«Ηταν ένα ατυχές λάθος. Το βίντεο άρχισε να λειτουργεί κατά λάθος την ώρα που άλλαζα ρούχα, καθώς είχα μόλις γυρίσει από τρέξιμο. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τους συναδέλφους μου στη Βουλή των Κοινοτήτων για αυτή την ακούσια απόσπαση της προσοχής τους. Προφανώς ήταν σφάλμα και δεν θα ξανασυμβεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Εϊμος.

So for those wondering, the MP who appeared in his simplest attire is in fact Pontiac Liberal MP William Amos, according to this pic I was sent (compared to a Facebook live of him in his office just yesterday). pic.twitter.com/AtmKAmf8Am

— Christopher Nardi (@ChrisGNardi) April 14, 2021