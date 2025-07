Νέα Υόρκη: 27χρονος σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και αυτοκτόνησε

Ενας ένοπλος έσπειρε τον τρόμο τη Δευτέρα στο κέντρο της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους έναν αστυνομικό, προτού στρέψει το όπλο του στον εαυτό του.

«Τέσσερις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου αστυνομικού, σκοτώθηκαν», είπε στο CNN αξιωματικός της αστυνομίας, προσθέτοντας πως κατά τα φαινόμενα κατόπιν ο ένοπλος αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πέρα απο τον αστυνομικό Ντιταρούλ Ισλάμ, ο οποίος ήταν μετανάστης από το Μπαγκλαντές, τα υπόλοιπα τρία θύματα ήταν δυο άνδρες και γυναίκα, ενώ υπάρχει και ένας τραυματίας.

NYC shooting: What to know about Shane Tamura, gunman who killed 4 including NYPD cop in Midtown Manhattan https://t.co/Dffke159J9 #FoxNews what is wrong with people these days. document mental health and he got a concealed carry?

