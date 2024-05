Νέα Καληδονία: Τρεις νεκροί σε ταραχές για μεταρρύθμιση που ψήφισε το Παρίσι

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη κατά τη δεύτερη νύχτα ταραχών στη Νέα Καληδονία.

Η αιτία των επεισοδίων βρισκόταν σχεδόν 17.000 χιλιόμετρα μακριά, στο Παρίσι, όπου οι γάλλοι βουλευτές ψήφιζαν υπέρ μιας συνταγματικής μεταρρύθμισης η οποία προκάλεσε την οργή των υποστηρικτών της ανεξαρτησίας της γαλλικής υπερπόντιας κτήσης στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε τη βία και κάλεσε σε ηρεμία.

Οι τρεις νεκροί είναι νεαροί αυτόχθονες Κανάκ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του προέδρου της Νέας Καληδονίας Λουί Μαπού, ο οποίος διευκρίνισε πως οι πληροφορίες προέρχονται από την αστυνομία.

Three people were killed in riots in New Caledonia, an official said, after a move to change voting rules in the French-ruled Pacific Island triggered violent unrest in which vehicles were torched and stores looted, residents said https://t.co/stPXqg6ejG pic.twitter.com/Dy9RnnS7yz

— Reuters (@Reuters) May 15, 2024