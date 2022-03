LIVE: Η όγδοη ημέρα του πολέμου – ελπίδες και εγκλήματα

Η όγδοη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ξημέρωσε μέσα σε πολλά συντρίμμια και λίγες ελπίδες, σε έναν κόσμο που άλλαξε δραματικά μέσα σε λίγα 24ωρα. Μια νέα ισορροπία τρόμου, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει μετατρέψει τη μεγάλη και περήφανη χώρα του σε έναν παγκόσμιο παρία, να κραδαίνει την απειλή του πυρηνικού της οπλοστασίου απέναντι στις πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις της Δύσης, που έπληξαν τη ρωσική οικονομία και τους ολιγάρχες φίλους του ρώσου προέδρου. Ο ρωσικός στρατός πέτυχε κάποιες νίκες —η Χερσώνα στον ουκρανικό Νότο κατελήφθη, η Μαριούπολη σφυροκοπείται ανελέητα, όπως και το Χάρκοβο— αλλά όχι αυτές που προσδοκούσε ο αυταρχικός ένοικος του Κρεμλίνου ότι θα έχει πετύχει ύστερα από μία εβδομάδα γενικευμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τώρα οι ελπίδες είναι στον δεύτερο γύρο συνομιλιών Ρώσων και Ουκρανών στο Γκόμελ της Λευκορωσίας…

08:00 Την αποστολή φορτίου επιθετικών όπλων και πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών ρουκετών και αυτομάτων όπλων, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε επισήμως η υπουργός Αμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες.

06:40 Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου ηχούν σειρήνες της αεράμυνας. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να πάνε αμέσως σε καταφύγια, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν εκρήξεις, αλλά δεν δίνονται λεπτομέρειες. Δεν είναι ξεκάθαρο αν βρίσκεται σε εξέλιξη αεροπορική επιδρομή ή ποιοι είναι οι στόχοι. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε μάχες στα όρια του Κιέβου και σε πιθανή κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους. Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των πληροφοριών αυτών ανεξάρτητα.

«Ο εχθρός προσπαθεί να εισβάλει στην πρωτεύουσα», προειδοποίησε ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

06:20 Οι υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα για να εξετάσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσφερθεί μαζικά προσωρινή προστασία στους πρόσφυγες που εγκατέλειψαν την Ουκρανία εξαιτίας του πολέμου.

«Όλοι όσοι έφυγαν για να σωθούν από τις βόμβες του (προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν είναι ευπρόσδεκτοι στην Ευρώπη», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

06:01 Απίστευτο: Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας επέβαλε προμήθεια 30% (!) στις αγορές ξένου συναλλάγματος από ιδιώτες στα ανταλλακτήρια, ενημέρωσαν εργαζόμενοι σε αυτά το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενα εγκύκλιό της.

05:37 Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «στραγγαλίζει» διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Facebook, το Twitter και το Instagram, που είναι τα μόνα μέσα για να έχουν οι ρώσοι πολίτες ανεξάρτητη και αντικειμενική ενημέρωση.

05:30 Περιοδεία στην Ευρώπη, με έμφαση στις ανατολικές χώρες, ξεκινά ο Αντονι Μπλίνκεν, επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται εντός της Πέμπτης στις Βρυξέλλες, για να ακολουθήσουν ως τις 8 Μαρτίου, η Βαρσοβία της Πολωνίας, οι χώρες της Βαλτικής αλλά και η Μολδαβία, όπου ήδη η Ρωσία έχει «προγεφύρωμα» με την Υπερδνειστερία.

05:11 Ο οίκος Fitch προχώρησε στην υποβάθμιση της Ρωσίας σε Β από ΒΒΒ, καθώς οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τη Δύση έχουν ήδη βαρύ αποτύπωμα στη ρωσική οικονομία.

05:02 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι η έγκριση νωρίτερα από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με συντριπτική πλειοψηφία, του ψηφίσματος που καταδικάζει τη Ρωσία για την εισβολή των ενόπλων δυνάμεών της στην Ουκρανία «δείχνει πόσο μεγάλη είναι η έκταση της παγκόσμιας αγανάκτησης για την φρικιαστική επίθεση της Ρωσίας εναντίον μιας κυρίαρχης γειτονικής χώρας και την άνευ προηγουμένου παγκόσμια ενότητα».

04:20 Ξεπέρασαν πλέον το εκατομμύριο οι πολίτες οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία αφότου οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εισέβαλαν στη χώρα την περασμένη εβδομάδα, ενημέρωσε ο Υπατος Αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ο Φιλίπο Γκράντι.

«Μέσα σε μόλις επτά ημέρες γίναμε μάρτυρες της εξόδου ενός εκατομμυρίου προσφύγων από την Ουκρανία σε γειτονικές χώρες», ανέφερε ο Γκράντι μέσω Twitter. «Για πολλά εκατομμύρια άλλους μέσα στην Ουκρανία είναι καιρός να σιωπήσουν τα όπλα, ώστε να μπορέσει να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια που θα σώσει ζωές», πρόσθεσε ο ιταλός αξιωματούχος του ΟΗΕ.

04:17 Ο βοηθός Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Νταλίπ Σινγκ, δήλωσε στο CNN ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τρόπους για να μειώσει δραστικά την κατανάλωση ρωσικού πετρελαίου στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των τιμωρητικών μέτρων σε βάρος της Μόσχας.

04:11 Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τελικά την παρουσία του ρωσικού στρατού στη Χερσώνα, στρατηγικά κρίσιμη πόλη της νότιας Ουκρανίας, την κατάληψη της οποίας είχε νωρίτερα ανακοινώσει η Μόσχα, καθώς οι Ρώσοι επιχειρούν να αποκλείσουν την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα.

Ο επικεφαλής των περιφερειακών αρχών Γκενάντι Λαχούτα ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι δυνάμεις κατοχής (ο ρωσικός στρατός) βρίσκονται σε όλες τις συνοικίες της πόλης και είναι πολύ επικίνδυνες». Ο δήμαρχος της πόλης των 290.000 κατοίκων Ιγκόρ Κολιχάγεφ ανέφερε ότι συνομίλησε με τους «ένοπλους επισκέπτες», υπονοώντας, χωρίς να κατονομάσει, τους ρώσους στρατιωτικούς.

03:57 Ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Καν ανακοίνωσε την «άμεση έναρξη» της διενέργειας έρευνας για την κατάσταση στην Ουκρανία, όπου καταγγέλλεται ότι διαπράττονται εγκλήματα πολέμου, αφού έλαβε το πράσινο φως των 39 κρατών μελών του ΔΠΔ.

«Ειδοποιώ το προεδρείο του ΔΠΔ για την απόφασή μου να αρχίσω αμέσως να διενεργώ έρευνα για την κατάσταση» στην Ουκρανία, ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του. «Το έργο μας για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων άρχισε», πρόσθεσε.

03:45 Όπως ανέφερε το Forbes, οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση της πολυτελούς θαλαμηγού «Dilbar», αξίας τουλάχιστον 600 εκατ. δολαρίων, ιδιοκτησίας του ρώσου δισεκατομμυριούχου Αλίσερ Ουσμάνοφ, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της εισβολής του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η θαλαμηγός, μήκους 156 μέτρων, κατασχέθηκε στο λιμάνι του Αμβούργου.

03:02 Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίηση του διότι ματαιώθηκαν τα «ύπουλα» σχέδια της Ρωσίας, που εισέβαλε στη χώρα του, και την υπερηφάνειά του για την «ηρωική» αντίσταση των Ουκρανών.

«Το έθνος μας ματαίωσε τα σχέδια του εχθρού μέσα σε μια εβδομάδα. Σχέδια γραμμένα εδώ και χρόνια: ύπουλα, γεμάτα μίσος για τη χώρα μας, για τον λαό μας», ανέφερε ο 43χρονος Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

Είπε ακόμη ότι θαυμάζει ειλικρινά τους «ηρωικούς κατοίκους» των πόλεων που αντιστέκονται στις ρωσικές δυνάμεις και εμποδίζουν την προέλασή τους καθώς η εισβολή μπαίνει στην όγδοη ημέρα της.

02:28 Οι New York Times αποκάλυψαν ότι οι Κινέζοι γνώριζαν τα σχέδια του Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία και του είχαν ζητήσει να καθυστερήσει τις επιχειρήσεις τους ώσπου να τελειώσουν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου. Ο πρόεδρος της Ρωσίας ήταν παρών στην τελετή έναρξης των Αγώνων στις 4 Φεβρουαρίου και είχε συνάντηση με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο μάλιστα διατράνωσαν, μέσω κοινής δήλωσης, τη συμμαχία τους.

Οι NY Times, επικαλούμενοι έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ανέφεραν ότι ανώτεροι κινέζοι αξιωματούχοι είχαν λάβει γνώση για τα απόρρητα σχέδια των Ρώσων, αν και δεν είναι σαφές ότι η ανταλλαγή τέτοιας πληροφορίας είχε γίνει και σε επίπεδο προέδρων των δύο κρατών.

Σε κάθε περίπτωση οι ημερομηνίες ταιριάζουν: στις 20 Φεβρουαρίου έληξαν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, στις 21 Φεβρουαρίου ο Πούτιν έκανε το διάγγελμα για εισβολή στην ανατολική Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου η ρωσική στρατιωτική μηχανή ξεκίνησε ολοκληρωτικό πόλεμο κατά των Ουκρανών.

00:54 Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε ότι διέκοψε όλα τα προγράμματά της σε Ρωσία και Λευκορωσία με άμεση ισχύ, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις «εχθροπραξίες κατά του λαού της Ουκρανίας».

00:31 Με τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό συνομίλησε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Talked to @JustinTrudeau. Thanked him for the leadership in imposing anti-Russian sanctions. Stressed the need to expand restrictive measures. The bombing of civilians in Ukraine must be stopped immediately.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022