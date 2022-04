LIVE: Ενας πόλεμος που θα διαρκέσει όλο το 2022

Η 63η ημέρα του πολέμου ανέτειλε με τον πόλεμο της Ουκρανίας να επεκτείνεται προς δυσμάς. Μετά την πολωνική αγορά, η ρωσική Gazprom διεύρυνε τη διακοπή παροχής φυσικού αερίου και προς τη Βουλγαρία, την ώρα που στη Δύση μελετούν την απειλή του Κρεμλίνου για πόλεμο κατά του NATO, ενώ υπάρχει πάντα το θέμα της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία. Πλέον ελάχιστοι πιστεύουν ότι αυτός ο πόλεμος θα έχει τελειώσει ως το καλοκαίρι…

08:37 Η Ουκρανία διατηρεί τον έλεγχο της πλειονότητας του εναέριου χώρου της, ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Αμυνας, στην τακτική ημερήσια ενημέρωσή του για την κατάσταση στην εμπόλεμη ζώνη, προσθέτοντας παράλληλα ότι η Ρωσία απέτυχε να καταστρέψει αποτελεσματικά την ουκρανική αεροπορία και αεράμυνα.

«Η Ρωσία έχει πολύ περιορισμένη αεροπορική πρόσβαση στα βόρεια και δυτικά της Ουκρανίας, περιορίζοντας τις επιθετικές ενέργειες σε βαθιές επιθέσεις με πυραύλους εδάφους», σημείωσε η ίδια πηγή.

«Η ρωσική αεροπορική δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως στη νότια και ανατολική Ουκρανία, παρέχοντας υποστήριξη στις ρωσικές χερσαίες δυνάμεις», πρόσθεσε το υπουργείο

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/yBkEQmjzoS

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r4vIO69jIM

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2022