Ο «Κίμων» και η νέα εποχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Η έλευση της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης από τις τέσσερις Belharra που από τις 15 Ιανουαρίου εντάσσεται στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, δεν αφήνει πλέον πολλά περιθώρια αμφιβολίας για την εντυπωσιακή αναβάθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η υπερσύγχρονη ναυαρχίδα του Στόλου, τηρουμένων των αναλογιών ένα θωρηκτό «Αβέρωφ» του 21ου αιώνα, συμβολίζει με εμφατικό τρόπο την μετάβαση της αμυντικής και αποτρεπτικής υποδομής της Ελλάδας σε ένα ανώτερο επίπεδο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την εθνική άμυνα, αλλά και για τις δυνατότητες της χώρας να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει υλοποιήσει από το 2019 έναν από τους πλέον φιλόδοξους εξοπλιστικούς σχεδιασμούς της νεότερης ελληνικής Ιστορίας, με τις συνολικές δαπάνες στον χρονικό ορίζοντα της προσεχούς 12ετίας να ξεπερνούν τα 40 δισ. ευρώ. Παρά ταύτα, δεν θα πρέπει να υποτιμάται ή να αγνοείται η κριτική με επίκεντρο την απαξίωση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, κάτι επίσης κρίσιμο στη σημερινή συγκυρία.

Τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία χρόνια ή είναι δρομολογημένα για τα αμέσως επόμενα περιλαμβάνουν:

Την προμήθεια και ένταξη 24 μαχητικών αεροσκαφών Rafale από τη Γαλλία.

Την υπογραφή της σύμβασης για την απόκτηση 20 αεροσκαφών F-35 5ης γενιάς από τις ΗΠΑ.

Την αναβάθμιση 83 αεροσκαφών F-16 στο επίπεδο Viper, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την προμήθεια τεσσάρων φρεγατών Belharra, η πρώτη από τις οποίες βρίσκεται από τις 15 Ιανουαρίου στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Το πρόγραμμα αναβάθμισης των υπαρχουσών φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ.

Την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός αντιαεροπορικού και αντι-drone συστήματος, το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια.

Την προμήθεια και ανάπτυξη εγχώριων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιων drones.

Από το 2020 έως σήμερα έχουν δεσμευτεί περίπου 15 δισ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα που υλοποιούνται, ενώ όπως ανακοίνωσε προσφάτως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Βουλή, το νέο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα (2025-2036) προβλέπει επιπλέον δαπάνες ύψους 25-26 δισ. ευρώ.

Μόνο στον προϋπολογισμό του 2026 έχουν εγγραφεί δαπάνες για εξοπλισμούς ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Ολα αυτά, με κρίσιμο χαρακτηριστικό τη διαλειτουργικότητα εξοπλιστικών και αμυντικών συστημάτων, υλοποιήθηκαν ή δρομολογούνται από την αρχή της διακυβέρνησης της ΝΔ το 2019 και συμπίπτουν με μία από τις πλέον κρίσιμες περιόδους της νεώτερης Ιστορίας. Γεωπολιτικές αναταράξεις, πόλεμοι στην περιοχή μας, αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται για ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς συμμαχίες και η μόνιμη απειλή από την Τουρκία, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αμφισβήτηση των αναγκών εκσυγχρονισμού των ΕΔ.

Ηδη από την πρώτη περίοδο μετά τις εκλογές του 2019 η κυβέρνηση επέδειξε αξιοσημείωτη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στον τομέα της Αμυνας.

Πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν η απόκρουση της απόπειρας υβριδικής τουρκικής εισβολής στον Εβρο στις αρχές του 2020 και η κρίση στο Αιγαίο το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, όπου έστω και με απαρχαιωμένα μέσα, το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία έφεραν σε πέρας πολύ δύσκολες αποστολές αποτροπής της τουρκικής επιθετικότητας.

Η Αμυνα είναι κατά γενική ομολογία ένα από τα πεδία στα οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να δεχθεί κριτική που να ακούγεται αξιόπιστη, τουλάχιστον ως προς τον εκσυγχρονισμό του υλικού και την επιχειρησιακή ετοιμότητα – που είναι και τα σημαντικότερα στοιχεία.

