Σκάνδαλο Επσταϊν: Το ζεύγος Κλίντον υπόσχεται μάχη για την τιμή του

Ως γνωστόν, το ζεύγος Κλίντον δεν εμφανίστηκε να καταθέσει στο Κογκρέσο για το σκάνδαλο Επσταϊν, έστειλε όμως επιστολή «πολιτικού περιεχομένου» στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Επιτροπής Τζέιμς Κόμερ. Η Corriere della Sera χαρακτήρισε το περιεχόμενο αυτής της επιστολής «δυναμικότατο» και παρέθεσε ορισμένα σημεία του. Φυσικά, για τη στάση τους οι Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον επικαλέστηκαν τα συμφέροντα των ΗΠΑ, όπως τα εννοούν οι Δημοκρατικοί, εννοείται.

«Εχοντας δει αρκετά πράγματα, όλοι πρέπει να αποφασίσουν πότε είναι έτοιμοι να αγωνιστούν για αυτή τη χώρα, για τις αρχές της και για τον λαό της, όποιες και αν είναι οι συνέπειες» έγραψαν οι Κλίντον στην τετρασέλιδη επιστολή που παραδόθηκε στον Κόμερ. Και αμέσως υπενθύμισαν ότι «τα άτομα που εισέβαλαν στο Κογκρέσο έχουν αμνηστευτεί και έχουν χαρακτηριστεί ‘‘ήρωες’’», όπως και ότι «το υπουργείο Δικαιοσύνης [τώρα, επί Τραμπ] χρησιμοποιείται ως όπλο εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του προέδρου».

Οι Κλίντον επιτέθηκαν και προσωπικά στον Κόμερ. «Οι αποφάσεις που έχει λάβει και οι προτεραιότητες που έχει θέσει για τον Επσταϊν έχουν μπλοκάρει οποιαδήποτε πρόοδο στην έρευνα». Δήλωσαν, δε, ότι οι κλητεύσεις τους «είναι παράνομες» και ότι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν σκληρή νομική μάχη (η οποία μπορεί να τους οδηγήσει και στη φυλακή ακόμη, όπως σχολίασε η Corriere).

Το ιταλικό Μέσο συνέχισε πιθανολογώντας ότι οι Μπιλ και Χίλαρι μπορεί να κατηγορηθούν για περιφρόνηση, ακριβώς όπως ο Στιβ Μπάνον, ο οποίος καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση το 2024.

Ο ίδιος ο Κόμερ ανακοίνωσε στα αμερικανικά ΜΜΕ, που εκδηλώνουν τεράστιο ενδιαφέρον για την υπόθεση της μη κατάθεσης στο Κογκρέσο, ότι θα ξεκινήσει την επίσημη διαδικασία περί παραπομπής των Κλίντον την επόμενη εβδομάδα. Είπε ο Κόμερ: «Κανείς δεν τους κατηγορεί ότι έκαναν κάτι κακό. Απλώς θέλουμε να τους θέσουμε κάποιες ερωτήσεις. Αλλωστε όλοι γνωρίζουν ότι πέρασαν πολύ χρόνο με τον Επσταϊν».

Στο σημείο αυτό η Corriere θύμισε το ιστορικό της «μακράς φιλίας» του πρώην προέδρου των ΗΠΑ με τον Κροίσο παιδεραστή-προαγωγό που πέθανε «ξαφνικά» στη φυλακή το 2009.

Πότε ήκμασε η σχέση τους; «Μεταξύ της δεκαετίας του ’90 και των αρχών της δεκαετίας του 2000». Πώς αποδεικνύεται; «Από κάμποσες φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες». Τι δείχνουν; «Τον Κλίντον παρέα με τον Επσταϊν και τον Μικ Τζάγκερ, τον Κλίντον να κολυμπάει σε πισίνα με τη Μάξγουελ [υπήρξε το δεξί χέρι του προαγωγού], τον Κλίντον να έχει ένα κορίτσι στην αγκαλιά του μέσα σε ιδιωτικό τζετ», κ.ά.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του, συνέχισε το ιταλικό δημοσίευμα, επαναλαμβάνουν ότι δεν έχουν τίποτα ποινικά κολάσιμο να καταθέσουν. Και ότι, μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει αποδεχτεί τα αιτήματα άλλων επτά ατόμων να εξαιρεθούν από την κατάθεση, αιτήματα που είναι παρόμοια με εκείνα που υπέβαλαν οι δικηγόροι των Κλίντον.

Η κατηγορία περί περιφρόνησης του Κογκρέσου, έγραψαν οι Κλίντον, «έχει σχεδιαστεί για να μας οδηγήσει στη φυλακή, όμως εμείς θα υπερασπιστούμε σθεναρά τους εαυτούς μας […] Εσείς εργάζεστε σκληρά για να μας παραπέμψετε σε δίκη, πιο σκληρά από όσο εργάζεστε για την ίδια την υπόθεση. Ο περιορισμός της φαύλης πολιτικής ατζέντας των Ρεπουμπλικανών θα ήταν η συμβολή μας στην καταπολέμηση αυτής της τρέλας». Κατόπιν το ζεύγος απηύθυνε μια τελευταία έκκληση στον Κόμερ να επανεξετάσει το δικό τους αίτημα. Ωστόσο οι Κλίντον δήλωσαν ότι «γνωρίζουν ότι θα απορριφθεί».

Το συμπέρασμα της Corriere: «Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για νομική μάχη». Και κατακλείδα απόσπασμα της επιστολής Κλίντον στον Ρεπουμπλικανό βουλευτή: «Συνεχίζετε να ευνοείτε όσους θέλουν να διαλύσουν την Αμερική. Θα ανακαλύψετε ότι θα χρειαστείτε κάτι περισσότερο από μια μπάλα κατεδαφίσεων για να καταστρέψετε ό,τι έχουν κτίσει οι Αμερικανοί εδώ και 250 χρόνια».

