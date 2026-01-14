Ο Τασούλας είδε Καραμανλή – ετοιμάζεται για Παπανδρέου και άλλους πρώην Πρωθυπουργούς

Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, έγινε την Τετάρτη (14.01) ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Αλ. Καραμανλής, με εσωτερική και εξωτερική πολιτική να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησής τους.

Οπως ανακοίνωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας, η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης του κ. Τασούλα να δρομολογήσει συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο με σημαίνουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου και φυσικά με πρώην Πρωθυπουργούς.

Σε αυτό το πλαίσιο ήδη έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Γιώργο Α. Παπανδρέου και θα ακολουθήσει πρόσκληση του Προέδρου και στους επόμενους πρώην Πρωθυπουργούς, λογικά και στον Αντώνη Σαμαρά και στον Αλέξη Τσίπρα…

Οπως ανέφεραν πληροφορίες από στενούς συνεργάτες του κ. Τασούλα, οι δύο άνδρες συζήτησαν σχετικά με την ένταση που υπάρχει σε διεθνές επίπεδο αλλά και για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη.

Ο κ. Τασούλας και ο κ. Καραμανλής εστίασαν ακόμη στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας αλλά και στις εξελίξεις στο Κυπριακό, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για τα εθνικά θέματα.

