Νεκρός στη Λεμεσό ο ρώσος ολιγάρχης Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ

Νεκρός στη Λεμεσό βρέθηκε ο αγνοούμενος εδώ και μία εβδομάδα, ρώσος επιχειρηματίας Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ, πρώην επικεφαλής του ρωσικού κολοσσού Uralkali*.

Ο Μπαουμγκέρτνερ, τα τελευταία χρόνια ζούσε και δραστηριοποιείτο επαγγελματικά στη Λεμεσό. Βρέθηκε νεκρός την Τετάρτη, έπειτα από μια εβδομάδα εντατικών ερευνών από τις κυπριακές Αρχές (τα ίχνη του είχαν χαθεί από τις 7 Ιανουαρίου 2026).

Πληροφορίες του Cyprus Times αναφέρουν ότι η σορός του ήταν σε κατάσταση τυμπανισμού. Τα αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Ο Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ έγινε ευρέως γνωστός το 2013, όταν ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο διέταξε τη σύλληψή του στο πλαίσιο του λεγόμενου «πολέμου του καλίου».

Ο λόγος, σύμφωνα με τον ερευνητικό ιστότοπο «Meduza», ήταν η απόφαση του τότε CEO της Uralkali – από τις μεγαλύτερες παραγωγούς και εξαγωγείς μεταλλευμάτων καλίου (κοντά στο 20% της παγκόσμιας παραγωγής)- να διακόψει τη συνεργασία με τη λευκορωσική Belaruskali.

Ο Μπαουμγκέρτνερ συνελήφθη στο Μινσκ από τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας .

Τελικά, και αφού προκλήθηκε διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Μινσκ και Μόσχας, ο ρώσος ολιγάρχης εκδόθηκε στη Ρωσία και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Λίγο καιρό αργότερα, οι κατηγορίες σε βάρος του κατέπεσαν καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο το 2015.

Ο Μπαουμγκέρτνερ επέστρεψε στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά την ηγεσία της εταιρείας Global Ports.

Ο εντοπισμός της σορού του σε περιοχή της Λεμεσού, συμπίπτει χρονικά με τον θάνατο υψηλόβαθμου στελέχους της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία – θάνατος που αποδίδεται σε αυτοχειρία.

*Η Uralkali είναι μια ρωσική εταιρεία-κολοσσός, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς μεταλλευμάτων καλίου. Κατέχει πρίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Διαθέτει πέντε ορυχεία και επτά εργοστάσια επεξεργασίας στις πόλεις Μπερεζνίκι και Σολικάμσκ της Ρωσίας. Θεωρείται στρατηγικής σημασίας εταιρεία για τη ρωσική οικονομία και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

