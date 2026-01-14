Η ΕΕ ψάχνει διαπραγματευτή που θα μιλά με τον Πούτιν

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ασκούν πίεση στην ΕΕ να διορίσει έναν διαπραγματευτή που θα εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους στην Ουκρανία, φοβούμενες ότι Ουάσινγκτον και Μόσχα θα συνάψουν συμφωνία πίσω από την πλάτη τους.

Οι υποστηρικτές του σχεδίου -μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Ιταλία- έχουν εξασφαλίσει την υποστήριξη της Κομισιόν και άλλων χωρών για τη θέση, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες και αξιωματούχους με άμεση γνώση των συνομιλιών, οι οποίοι μίλησαν στο Politico.

Οι υποστηρικτές τονίζουν ότι η Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις, πχ. σχετικά με πιθανή μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, μόνο αν η ΕΕ έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η άνευ προηγουμένου αυτή κίνηση, θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς προσπαθεί να δείξει ότι είναι έτοιμη να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε οποιαδήποτε σχετική συμφωνία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η Τζόρτζια Μελόνι ένωσαν τις δυνάμεις τους τις τελευταίες εβδομάδες για να ζητήσουν το άνοιγμα διπλωματικών διαύλων με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον στενό του κύκλο, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες του Λευκού Οίκου φαίνεται να έχουν βαλτώσει ξανά.

«Ο Μακρόν υποστηρίζει τις τελευταίες ημέρες ότι, ενόψει των διμερών συζητήσεων μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων, είναι σημαντικό να διαδραματίσει τουλάχιστον κάποιο ρόλο στη συζήτηση», δήλωσε ένας ανώτερος γάλλος αξιωματούχος.

«Η Μελόνι υποστήριξε θερμά αυτό το σκεπτικό. Δεν είναι αφελείς ως προς το τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω αυτών των συζητήσεων, αλλά όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ της παρουσίας και της απουσίας στο τραπέζι, υπάρχει μια αυξανόμενη στήριξη υπέρ της εμπλοκής, σε ορισμένες πρωτεύουσες».

Σύμφωνα με το Politico, υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες σχετικά με τις λεπτομέρειες της θέσης. Οι επικριτές λένε ότι ο διορισμός ενός διαπραγματευτή-ειδικού απεσταλμένου, θα σήμαινε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί καλή τη πίστει και θα δεχόταν να υποχωρήσει από το αίτημά της να παραδώσει η Ουκρανία εδάφη που η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει.

Το Κρεμλίνο όμως, αρνείται προς το παρόν να το κάνει και οι προσπάθειες του Τραμπ να μεσολαβήσει για μια συμφωνία, έχουν αποτύχει.

Μήνυμα προς τη Μόσχα

Στις Βρυξέλλες διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με το τι θα συνεισφέρει η ΕΕ σε τυχόν συνομιλίες και πώς θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα παραγκωνίσει τις ανησυχίες της.

«Το μήνυμα προς την Ουάσινγκτον είναι εξίσου σημαντικό με [το μήνυμα] προς τη Μόσχα», τόνισε ο γάλλος αξιωματούχος.

Ο Κερτ Βόλκερ, ο οποίος υπηρέτησε ως ειδικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ και ως πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ το 2008-2009 υπό τον τότε πρόεδρο Τζορτζ Μπους, δήλωσε στο Politico ότι οι Βρυξέλλες πρέπει να είναι πιο αποφασιστικές αν θέλουν να συμπεριληφθούν στις συνομιλίες.

«Εχει καταστεί σαφές ότι ο Τραμπ θα συνεχίσει τον διάλογο με τον Πούτιν, τόσο άμεσα όσο και μέσω του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ», δήλωσε.

«Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Επομένως, πρέπει να έχετε τη δική σας επικοινωνία αν αυτό συνεχίζεται. Δεν μιλάμε απλά για το να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους, αλλά για το να έχετε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας».

Ντράγκι ή Στουμπ;

Οι ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν για πρώτη φορά την ιδέα ενός ειδικού απεσταλμένου σε μια σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον περασμένο Μάρτιο, όπως επιβεβαίωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ.

Παρά την ευρεία υποστήριξη που έλαβε η πρόταση, δεν ελήφθη καμία απόφαση και δεν συμπεριλήφθηκε στην επακόλουθη κοινή δήλωση.

Ο ρόλος θα επικεντρωνόταν αποκλειστικά στην εκπροσώπηση των Βρυξελλών στις συνομιλίες με το Κίεβο —μια πρόταση εντελώς διαφορετική από την ιδέα της Μελόνι για έναν συνομιλητή για τη Μόσχα.

«Οι χώρες που υποστήριξαν τον διορισμό απεσταλμένου στην Ουκρανία, ενδέχεται να μην υποστηρίξουν απεσταλμένο για συνομιλίες με τη Ρωσία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η Κάγια Κάλλας, ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, έχει σταθερά τοποθετηθεί ως η μόνη υποψήφια για οποιονδήποτε ρόλο στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας.

Η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας υπήρξε σταθερή σύμμαχος του Κιέβου και έχει χρησιμοποιήσει τον ρόλο της για να πείσει τις πρωτεύουσες να υποστηρίξουν ισχυρότερες κυρώσεις με σκοπό να αναγκάσουν τη Ρωσία να τερματίσει τον επιθετικό της πόλεμο.

«Αν η Ευρώπη ορίσει έναν ειδικό απεσταλμένο, το ερώτημα είναι ποιον εκπροσωπεί αυτό το πρόσωπο; Σε ποιον θα αναφέρεται;» ρώτησε ο Βόλκερ. «Αν ήταν η Φον ντερ Λάιεν, θα έθετε στο περιθώριο την Κάγια Κάλλας και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [το διπλωματικό σώμα της ΕΕ]. Οι περισσότεροι απεσταλμένοι ανήκουν συνήθως στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά τότε θα ήταν σε τόσο χαμηλό επίπεδο για να μιλήσουν απευθείας με τον Πούτιν, που κάτι τέτοιο δεν θα λειτουργούσε.

»Αλλά ούτε ένας απεσταλμένος από το (Ευρωπαϊκό) Συμβούλιο θα ήταν αποδεκτός από την Κομισιόν», πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι βασικά στοιχεία της θέσης —όπως το αν θα εκπροσωπεί μόνο την ΕΕ ή ολόκληρη την «συμμαχία των προθύμων», συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων— δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Το ίδιο ισχύει και για τον διπλωματικό βαθμό, καθώς και για το αν θα διοριστεί επίσημα ένας γραφειοκράτης ή αν θα ανατεθεί ανεπίσημα ο ρόλος σε έναν σημερινό εθνικό ηγέτη.

Ο ιταλός υπουργός Τζιοβανμπατίστα Φατσολάρι -σύμμαχος της Μελόνι, του οποίου η ουκρανή σύζυγος έχει συμβάλει στην ενίσχυση της υποστήριξης προς το Κίεβο εντός της κυβερνητικής συμμαχίας της Ρώμης- δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι η θέση του ειδικού απεσταλμένου θα πρέπει να προσφερθεί στον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι.

Τέσσερις άλλοι διπλωμάτες είπαν στο Politico ότι ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έχει συχνά θεωρηθεί πιθανός εκπρόσωπος της Ευρώπης σε οποιεσδήποτε συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα. Ο βετεράνος διπλωμάτης του κεντροδεξιού χώρου έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τον Τραμπ παίζοντας γκολφ, ενώ η χώρα του συνορεύει με τη Ρωσία και έχει υποστεί υβριδικές εκστρατείες από το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με έναν από αυτούς, το να βασίζονται σε «εν ενεργεία ηγέτη» σημαίνει ότι θα μπορούσαν να είναι «λίγο πιο ελεύθεροι σε ό,τι λένε». Ωστόσο, «ένα άλλο ζήτημα είναι να καταλάβουμε ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε με τον Πούτιν. Υπάρχει κίνδυνος, αν το κάνουμε, να νομιμοποιήσουμε κατά κάποιον τρόπο τις θέσεις του;», διερωτήθηκαν.

Δύο αξιωματούχοι της ΕΕ υπογράμμισαν εξάλλου στο Politico ότι δεν υπάρχει ρόλος ειδικού απεσταλμένου και ότι οποιαδήποτε συζήτηση για υποψηφίους είναι πρόωρη.

