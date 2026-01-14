Οι «σούπερ μαμάδες» του τένις

Πέρυσι τέτοιον καιρό η Μπελίντα Μπέντσιτς βρισκόταν στην 421η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Η ελβετίδα, «χρυσή» Ολυμπιονίκης στο Τόκιο (2021) είχε εγκαταλείψει τα κορτ για περίπου ένα χρόνο, για να φέρει στον κόσμο την κόρη της, Μπέλα. Σήμερα, έπειτα από μια εντυπωσιακή επιστροφή, ανήκει πάλι στο Τop 10 του ranking.

Είναι η πρώτη τενίστρια μετά το 2019 που κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της μητρότητας και να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο comeback. Η προηγούμενη «σούπερ μαμά» τού τένις ήταν η θρυλική Σερένα Γουίλιαμς, η οποία είχε απουσιάσει επί 17 ολόκληρους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της, Ολυμπίας.

Η 28χρονη Μπέντσιτς άφησε τη ρακέτα τον Σεπτέμβριο του 2023 και την έπιασε ξανά τον Οκτώβριο του 2024 – τότε είχε κατρακυλήσει στο Νο 1.213 της παγκόσμιας κατάταξης. Αλλά μέσα σε λιγότερο από τέσσερις μήνες, σημειώνει το BBC Sport, είχε ήδη επανέλθει στο κορυφαίο επίπεδο. Εφτασε στον τέταρτο γύρο στο περσινό Οπεν της Αυστραλίας, κατέκτησε τον τίτλο στο Αμπου Ντάμπι (τον πανηγύρισε κρατώντας την Μπέλα στο ένα χέρι και το τρόπαιο στο άλλο), έπαιξε στον ημιτελικό του Γουίμπλεντον (αποκλείστηκε από την Ιγκα Σφιόντεκ) και θριάμβευσε στο Pan Pacific Open.

Στο United Cup, που ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή, οδήγησε την Ελβετία για πρώτη φορά στον τελικό της διοργάνωσης κερδίζοντας και τα πέντε παιχνίδια της στο «απλό», και κατέκτησε το βραβείο της πολυτιμότερης παίκτριας του τουρνουά. Τώρα ετοιμάζεται για το Αυστραλιανό Οπεν (αρχίζει την προσεχή Κυριακή στη Μελβούρνη) και δηλώνει περήφανη που κατάφερε να κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής. «Ηθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι είναι εφικτό», τόνισε στο BBC Sport.

Είναι σύνηθες φαινόμενο στις αρένες του τένις, τα παιδιά να παρακολουθούν από τις εξέδρες αγώνες των πατεράδων τους. Τα παιδιά του Ρότζερ Φέντερερ, του Νόβακ Τζόκοβιτς, του Αντρέ Αγκάσι, του Μπόρις Μπέκερ και πολλών ακόμη σπουδαίων παικτών. Στις γυναίκες, αυτή η εικόνα ήταν εξαιρετικά σπάνια. Η Μπέντσιτς είναι μια από τις μόλις εννέα τενίστριες που κατόρθωσαν να επιστρέψουν στο επαγγελματικό τένις μετά τη γέννα, εδώ και τρεις δεκαετίες.

Η Κιμ Κλάιστερς υπήρξε μία από τις πρώτες. Το 2010 η βελγίδα πρωταθλήτρια είχε εμφανιστεί στο Γουίμπλεντον με την κόρη της, Τζάντα, κάτι που είχε προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Η επιστροφή της συνοδεύτηκε από έναν απρόσμενο θρίαμβο στο Αμερικανικό Οπεν. Ακολούθησαν αρκετές ακόμη πρωταθλήτριες που έκαναν restart στην καριέρα τους αφού προηγουμένως είχαν γίνει μητέρες.

Η Βικτόρια Αζαρένκα έγινε μητέρα ενός αγοριού τον Δεκέμβριο του 2016. Το 2017 συμμετείχε σε δύο τουρνουά, και το 2018 σκαρφάλωσε στη 13η θέση του ranking, αν και είχε πέσει κάτω από το Νο 200. Το 2020, στα 31 της, έφτασε σε γκραν-σλαμ τελικό (του US Open). Το 2022 η Ελίνα Σβιτόλινα άρχισε να προπονείται με τον –επίσης τενίστα– σύζυγό της, Γκαέλ Μονφίς, αμέσως μετά τη γέννα της.

Το 2023 επέστρεψαν, η Αντζελίκ Κέρμπερ, στα 35 έπειτα από απουσία 18 μηνών, και η Καρολίν Βοσνιάκι, η οποία στο Canadian Open εκείνης της χρονιάς γεύτηκε τη χαρά της νίκης για πρώτη φορά έπειτα από τριάμισι χρόνια και δύο γέννες. Στο χρονικό διάστημα που βρισκόταν εκτός tour, έπαιζε σε ανεπίσημα events και εργαζόταν ως σχολιάστρια για το ESPN και το Tennis Channel. Περίπου την ίδια εποχή, η επιστροφή της Ναόμι Οσάκα έγινε πρωτοσέλιδο, επειδή η πρώτη τενίστρια από την Ιαπωνία που κατέκτησε την κορυφή του ranking είχε να αντιμετωπίσει και την κατάθλιψη, όπως είπε σε μια δημόσια εξομολόγησή της.

Στο WTA Tour (επαγγελματικό τένις γυναικών) οι μαμάδες ήταν περισσότερες από ποτέ. Πλέον, το φαινόμενο δεν είναι σπάνιο, και οι διοργανωτές των τουρνουά προσπαθούν να ενθαρρύνουν αυτές τις επιστροφές παρέχοντας wild cards στις αθλήτριες που έλειψαν πολύ καιρό από τα κορτ για να γεννήσουν, αλλά και διευκολύνσεις ώστε να έχουν τα παιδιά τους κοντά τους. Στο Γουίμπλεντον, για παράδειγμα, λειτουργεί νηπιαγωγείο που τα φροντίζει και τα απασχολεί με παιχνίδια και δραστηριότητες, ανάλογα με την ηλικία τους.

«Επέστρεψα στο αγωνιστικό επίπεδο που βρισκόμουν πριν γεννήσω την Μπέλα, όμως τώρα είμαι εντελώς διαφορετικός άνθρωπος», δήλωσε η Μπέντσιτς στο BBC. «Βλέπω τον εαυτό μου πρώτα ως μητέρα, και μετά ως τενίστρια. Πλέον, προτεραιότητά μου είναι ξεκάθαρα η οικογένειά μου». Ολες οι «σούπερ μαμάδες» θα πουν περίπου τα ίδια, με άλλα λόγια. Οτι ο ερχομός των παιδιών τους τις έκανε λιγότερο εγωκεντρικές, και ότι τώρα απολαμβάνουν το παιχνίδι ακόμη περισσότερο.

Πολλές πρωταθλήτριες επιστρέφουν μετά την εγκυμοσύνη σχεδόν σε όλα τα σπορ. Ιδίως ο στίβος λατρεύει τις γυναίκες που επανεμφανίζονται στα στάδια μαζί με τα παιδάκια τους. Και είναι ελάχιστοι, πλέον, εκείνοι που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο πρωταθλητισμός είναι ασύμβατος με τη μητρότητα. Επιστημονική έρευνα που διεξήχθη πριν από μερικά χρόνια για λογαριασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αθλήτριες που τεκνοποιούν σε νεαρή ηλικία, μπορούν σύντομα να επανέλθουν στο 100% των προηγούμενων αγωνιστικών τους επιδόσεων.

