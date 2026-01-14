Απογοήτευση Ράσμουσν: Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τα μυαλά του Τραμπ για τη Γροιλανδία

Δανία και ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν «θεμελιώδη διαφωνία» στο ζήτημα της Γροιλανδίας και ούτε στη συνάντηση του Λευκού Οίκου «καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση της Ουάσιγκτον», δήλωσε την Τετάρτη, απογοητευμένος από το αποτέλεσμα των συνομιλιών, ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Η αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γρουλανδίας είχε μια «ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση» με τους Αμερικανούς, δήλωσε ο Ράσμουσεν, δίχως να κρύψει ότι οι δύο πλευρές έχουν σαφώς διαφορετικές θέσεις στο ζητημα.

Σε κάθε περίπτωση, έσπευσε να συμπληρώσει, «δεν είναι καθόλου αναγκαίο» να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, όπως απειλεί ο πρόεδρος Τραμπ.

Ο Ράσμπουσεν δεν παρέλειψε τέλος να σημειώσει ότι η Γροιλανδία «καλύπτεται» από το Αρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας στο πλαίσιο αυτό ως «απολύτως απαράδεκτες», ιδέες που «δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα» του νησιού.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ, αν και δήλωσε πρόθυμη να ενισχύσει τη συνεργασία με την Ουάσινγκτον, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί το αρκτικό νησί να ανήκει στις ΗΠΑ (σ..σ. από τις 21 Ιουνίου του 2009 η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, απολαμβάνει μεγαλύτερη αυτονομία από τη Δανία, με περισσότερες αρμοδιότητες, και έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης των πλούσιων φυσικών πόρων του εδάφους της).

