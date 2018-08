Netflix: Παραιτήθηκε ο οικονομικός διευθυντής της

Την παραίτηση του οικονομικού διευθυντή, Ντέιβιντ Γουέλς, ανακοίνωσε η Netflix η οποία και θα αναζητήσει, πλέον, τον αντικαταστάτη του τόσο στους κόλπους της εταιρείας, όσο και εκτός.

Πρόκειται για μία εξέλιξη- έκπληξη, καθώς ο Γουέλς πιστώνεται τη μεταμόρφωση της εταιρείας από μία υπηρεσία DVD μέσω mail σε έναν κολοσσό του streaming με παγκόσμια παρουσία.

Από το 2010, όταν ανέλαβε τη θέση, η μετοχή της εκτινάχθηκε από τα 26 στα 346 δολάρια. Πρόκειται για 13πλασιασμό.

Netflix Chief Financial Officer David Wells plans to step down after eight years on the job, a time during which the streaming service morphed into a dominant force in entertainment https://t.co/c8bp7xnK5b pic.twitter.com/Od7SbguCFG

