Σκάρλετ Γιόχανσον, η σταρ του Χόλιγουντ που δεν μασάει

Την Δευτέρα 13 Μαΐου, στις 8:45 μμ, ημέρα που κυκλοφόρησε η ολοκαίνουργια φωνή του νέου chatbot της OpenAI, που ονομάστηκε Sky, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Σαμ Αλτμαν ανέβασε στον λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter) μόνο μια λέξη, το her, χωρίς κανένα άλλο κείμενο, αναφορά ή έστω ένα κεφαλαίο H. Ωστόσο, σπάνια έχει συμβεί μια τόσο απλή λέξη με μόλις τρία γράμματα να λέει τόσα πολλά, παρατηρεί στην Telegraph ο κριτικός κινηματογράφου Ρόμπι Κόλιν.

Η ανάρτηση θεωρήθηκε ευρέως αναφορά στο «Her» («Δικός της»), βραβευμένη με Οσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2013, για έναν άνδρα (Χοακίν Φίνιξ) ο οποίος ερωτεύεται ένα καινούργιο προχωρημένο λειτουργικό σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. H Σαμάνθα, όπως λέγεται στην ταινία αυτό το σύστημα, έχει μια φωνή ζεστή, βραχνή, παρηγορητική, που επίσης φλερτάρει. Και είναι η φωνή της Σκάρλετ Γιόχανσον.

Η φωνή του νέου chatbot του OpenAI, στο μεταξύ, έμοιαζε πολύ με τη φωνή της Γιόχανσον, πράγμα που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν καθόλου σύμπτωση. Πρόσφατα, η 39χρονη ηθοποιός κατηγόρησε δημοσίως την εταιρεία και τον αμφιλεγόμενο ιδρυτή της Σαμ Αλτμαν, ότι αντέγραψαν σκόπιμα τη φωνή της. Και αποκάλυψε ότι ο Αλτμαν είχε επικοινωνήσει μαζί της τον περασμένο Σεπτέμβριο προτείνοντάς της να δανείσει τη φωνή της στο νέο του σύστημα ChatGPT 4.0. Αλλά η Γιόχανσον αρνήθηκε.

«Εννέα μήνες αργότερα, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου και το ευρύ κοινό παρατήρησαν πόσο πολύ μου έμοιαζε το νεότερο σύστημα με το όνομα “Sky”», δήλωσε. «Οταν άκουσα το demo που κυκλοφόρησε, σοκαρίστηκα, θύμωσα και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο κύριος Αλτμαν είχε δημιουργήσει μια φωνή που ακουγόταν τόσο απόκοσμα ίδια με τη δική μου ώστε οι πιο στενοί μου φίλοι και τα ειδησεογραφικά πρακτορεία δεν μπορούσαν να δουν τη διαφορά».

Why does chatgpt sound like Scarlett Johansson??? https://t.co/YbWB5MyydF

— James𓃵 (@EdgalJ) November 22, 2023