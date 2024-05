Reuters: Ο Πούτιν θέλει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία «στις σημερινές γραμμές του μετώπου»

Ετοιμος να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αν αναγνωριστούν και από τις δύο πλευρές «οι τρέχουσες γραμμές του πεδίου μάχης» είναι ο ρώσος πρέοδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο επικαλείται τέσσερις ανώνυμες ρωσικές πηγές, που επιβεβαιώνουν από την άλλη ότι «ο ρώσος πρόεδρος είναι έτοιμος να συνεχίσει τον πόλεμο εάν το Κίεβο και η Δύση δεν ανταποκριθούν στο αίτημά του».

Exclusive: Russian President Vladimir Putin is ready to halt the war in Ukraine with a negotiated ceasefire that recognizes the current battlefield lines, Russian sources told @Reuters, saying he is prepared to fight on if Kyiv and the West do not respond https://t.co/OAeCrLaG9o

