Ο ΜακΚάρτνεϊ βραβεύει τον Σπρίνγκστιν: «Καλύτερη επιλογή θα ήταν η Μπιγιονσέ»

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ απένειμε στον φίλο του Μπρους Σπρίνγκστιν ένα σημαντικό βραβείο στην τελετή της Βρετανικής Ακαδημίας Τραγουδοποιών, Συνθετών και Συγγραφέων, που έγινε την Πέμπτη στο Λονδίνο.

Ο Σπρίνγκστιν, που αυτές τις ημέρες δίνει συναυλίες στη Βρετανία και Στην Ιρλανδία, έγινε τιμητικό μέλος της Ακαδημίας Ivor Novello. Οπως ανέφερε το BBC, είναι ο πρώτος μη Βρετανός που λαμβάνει το βραβείο και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είπε ότι «δεν θα μπορούσε να σκεφτεί καλύτερη επιλογή, εκτός ίσως από τον Μπομπ Ντίλαν».

Και συνέχισε, πειράζοντας τον φίλο του: «Ή και τον Πολ Σάιμον, τον Μπίλι Τζόελ, την Μπιγιονσέ, την Τέιλορ Σουίφτ. Η λίστα είναι μεγάλη».

Sir Paul McCartney honours Bruce Springsteen at 2024 Ivor Novello Awards – 20 years after winning the award himself https://t.co/dvYrBB0w60 pic.twitter.com/Kpc4FEGAWN

Ο Σπρίνγκστιν «είναι γνωστός ως ο αμερικανός εργαζόμενος», συνέχισε ο σερ Πολ, «αλλά παραδέχεται ότι δεν έχει δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή του».

Ο ρόκερ από το Νιου Τζέρσεϊ ανέβηκε στη σκηνή και αγκάλιασε γελώντας τον ΜακΚάρτνεϊ.

Joining a roster of songwriting greats, we are delighted to welcome @springsteen to The Ivors Academy as our Fellow 🏆

Bruce Springsteen is officially the first international songwriter to become a Fellow and receives a dedicated Ivor Novello Award.

He was inducted into… pic.twitter.com/Iv2oPKOAxf

— The Ivors Academy (@IvorsAcademy) May 23, 2024