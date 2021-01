Καλά νέα από το εμβόλιο της Novavax: Αποτελεσματικό 89% – τι ορίζει η συμφωνία με την ΕΕ

Η αμερικανική φαρμακευτική Novavax ανακοίνωσε πως το εμβόλιο που παρασκεύασε για την Covid-19, ήταν 89% αποτελεσματικό στην αποτροπή μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό, μετά τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης κλινικών δοκιμών, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 15.000 άνθρωποι.

«Το NVX-CoV2373 έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίλυση αυτής της παγκόσμιας κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Novavax, Στάλνεϊ Ερκ.

Οι κλινικές δοκιμές έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και έδειξαν επίσης ότι το εμβόλιο είναι σχεδόν στα ίδια ποσοστά αποτελεσματικό στην προστασία από την πιο μεταδοτική παραλλαγή του ιού, που εντοπίστηκε πρώτα στην Βρετανία, σύμφωνα με μια προκαταρκτική ανάλυση.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαιρέτισε με tweet του τα θετικά αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών για το εν λόγω εμβόλιο.

Good news that the @Novavax vaccine has proved effective in UK trials. Thank you to all the volunteers who made these results possible.

Our medicines regulator will now assess the vaccine, which will be made in Teesside. If approved, we have 60m doses on order.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 28, 2021