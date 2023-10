Ισραήλ: Πληθαίνουν οι φωνές για την παραίτηση του Νετανιάχου

Δεν θα φύγουν μέχρι να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται στην Γάζα και μέχρι να παραιτηθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως λένε δεκάδες Ισραηλινοί, που συμμετέχουν στην καθιστική διαμαρτυρία, την οποία ξεκίνησε πριν από ημέρες ένας συγγενής ομήρου της Χαμάς, μπροστά στο υπουργείο Αμυνας στο Τελ Αβίβ.

Η διαρκής εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στην λεωφόρο Κάπλαν με πρωτοβουλία ομάδας που δημιουργήθηκε για να καταγγείλει το «φιάσκο του Μπίμπι» και για να απαιτήσει την παραίτησή του.

Η καθιστική διαμαρτυρία πραγματοποιείται σε έναν από τους δρόμους όπου δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωναν από τον Ιανουάριο κάθε Σάββατο, επί 39 εβδομάδες, κατά της δικαστικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, δεκάδες Ισραηλινοί εναλλάσσονται για να εξασφαλίσουν διαρκή παρουσία, συγκεντρώνουν υπογραφές, μοιράζουν φέιγ βολάν και υψώνουν πλακάτ με συνθήματα κατά του ισραηλινού πρωθυπουργού. Τα διερχόμενα αυτοκίνητα κορνάρουν σε ένδειξη υποστήριξης. Ο αριθμός των συγκεντρωμένων αυξάνεται καθημερινά.

Protest in Tel Aviv calls for Prime Minister Netanyahu to resign.

Local media reported the protest was started by a family member of a hostage but soon grew to dozens of people.

Read more: https://t.co/zKQDKhttt2

