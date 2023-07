ΗΠΑ: Νεκρός ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους στην ανατ. Συρία

Ενα τέτοιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου MQ-9 Reaper κτύπησε θανάσιμα τον ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους (φωτογραφία αρχείου) | U.S. Air Force Illustration by Senior Airman Helena Owens via U.S. Central Command