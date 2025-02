Ικανοποίηση ΗΠΑ και Ρωσίας για τις πρώτες επαφές στο Ριάντ

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας συμφώνησαν «να αντιμετωπίσουν τους ενοχλητικούς παράγοντες στη διμερή μας σχέση με στόχο τη λήψη μέτρων για την ομαλοποίηση των αντίστοιχων διπλωματικών μας αποστολών», δήλωσε η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Τάμι Μπρους, μετά τις τετράωρες συνομιλίες στο Ριάντ, την Τρίτη.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να ορίσουν ομάδες υψηλού επιπέδου για τις συνομιλίες για την Ουκρανία, «εργαζόμενες σε έναν δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό με τρόπο διαρκή, βιώσιμο και αποδεκτό από όλες τις πλευρές», είπε η ίδια.

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα αρχίσουν επίσης να εξετάζουν «μελλοντική συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και ιστορικών οικονομικών και επενδυτικών ευκαιριών που θα προκύψουν από τον επιτυχή τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Από τη ρωσική πλευρά, ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι η συνάντηση «πήγε καλά» και ότι ήταν «μια σοβαρή συζήτηση για όλα τα θέματα», σύμφωνα με το Interfax και το Tass.

Πρόσθεσε ότι χωριστές ομάδες ρώσων και αμερικανών διαπραγματευτών θα ξεκινήσουν επαφές για την Ουκρανία σε εύθετο χρόνο.

Είπε επίσης ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν εν συντομία τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια σύνοδο κορυφής Πούτιν-Τραμπ, αν και σημείωσε ότι είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν θα αποφασίσει για την έναρξη επαφών με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Σε οποιαδήποτε συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, είπε ότι «οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών πρέπει να συνεργαστούν στενά».

«Είμαστε έτοιμοι για αυτό, αλλά είναι ακόμα δύσκολο να μιλήσουμε για μια συγκεκριμένη ημερομηνία συνάντησης των δύο ηγετών», τόνισε, σύμφωνα με το Associated Press.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να σταματήσει τους σκοτωμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ειρήνη και χρησιμοποιούν τη δύναμή τους στον κόσμο για να φέρουν κοντά τις χώρες. Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που μπορεί να κάνει την Ουκρανία και τη Ρωσία να συμφωνήσουν σε αυτό.

Συμφωνήσαμε στα εξής:

Στη δημιουργία μηχανισμού διαβούλευσης για την αντιμετώπιση ενοχλητικών παραγόντων στη διμερή μας σχέση με στόχο τη λήψη μέτρων που είναι απαραίτητα για την ομαλοποίηση της λειτουργίας των αντίστοιχων διπλωματικών μας σχέσεων.

Στον διορισμό αντίστοιχων ομάδων υψηλού επιπέδου για να αρχίσουν να εργάζονται σε μια πορεία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό με τρόπο διαρκή, βιώσιμο και αποδεκτό από όλες τις πλευρές.

Να θέσουμε τις βάσεις για μελλοντική συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και ιστορικών οικονομικών και επενδυτικών ευκαιριών που θα προκύψουν από τον επιτυχή τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Τα μέρη στις σημερινές συναντήσεις δεσμεύονται να παραμείνουν δεσμευμένα για να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία θα προχωρήσει έγκαιρα και παραγωγικά.

Ενα τηλεφώνημα ακολουθούμενο από μία συνάντηση δεν αρκούν για να επικρατήσει διαρκής ειρήνη. Πρέπει να αναλάβουμε δράση, και σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για τη φιλοξενία υπό την ηγεσία του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ».

Ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε μετά το πέρας των συνομιλιών: «Αυτό που είναι σημαντικό να κατανοήσουμε είναι δύο πράγματα:

Το πρώτο είναι ότι ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που μπορεί να το κάνει αυτό, που μπορεί ακόμη και να φέρει κοντά τους ανθρώπους για να αρχίσουν να μιλούν για αυτό με σοβαρό τρόπο, είναι ο πρόεδρος Τραμπ.

Το δεύτερο πράγμα που θα έλεγα είναι ότι για να τελειώσει μια σύγκρουση, όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη σύγκρουση πρέπει να είναι κάνουν παραχωρήσεις, αλλά θα ήταν λάθος να τις προκαθορίσουμε».

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι η σημερινή συνάντηση ήταν «το πρώτο βήμα ενός μακρύ και δύσκολου ταξιδιού».

Οσον αφορά την ΕΕ, ο Ρούμπιο είπε ότι αργότερα, θα πρέπει να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς έχει επιβάλει και αυτή κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας.

«Ο στόχος είναι να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση με τρόπο δίκαιο, διαρκή, βιώσιμο και αποδεκτό από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Πώς θα γίνει αυτό; Αυτό θα είναι το αντικείμενο της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης», πρόσθεσε.

Δηλώσεις έκανε και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Μάικ Γουόλτς, μετά το τέλος της συνάντησης:

«Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές: Αυτό πρέπει να είναι ένα μόνιμο τέλος του πολέμου, και όχι ένα προσωρινό τέλος, όπως έχουμε δει στο παρελθόν.

Γνωρίζουμε ότι θα γίνουν συζητήσεις για τα εδάφη και για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτά είναι θεμελιώδη βασικά στοιχεία που θα αποτελούν τη βάση κάθε συζήτησης.

Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει την επιθυμία του, την αποφασιστικότητά του να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Δεν είναι προς το συμφέρον καμίας χώρας. Δεν είναι προς το συμφέρον του κόσμου, και σίγουρα όχι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Όλα αυτά λοιπόν θα οδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις προς τα εμπρός», τόνισε.

Ερωτηθείς για τυχόν παραγκωνισμό Ουκρανών και Ευρωπαίων από τις συνομιλίες, ο Γουόλτς απάντησε:

«Αν πρόκειται να φέρεις και τις δύο πλευρές μαζί, πρέπει να μιλήσεις και στις δύο πλευρές. Και θα συνεχίσουμε να υπενθυμίζουμε σε όλους, ότι μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ έκλεισε το τηλέφωνο με τον Πρόεδρο Πούτιν, μίλησε με τον πρόεδρο Ζελένσκι».

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν ζήτησαν τη γνώμη των συμμάχων τους: «Την ζητάμε σχεδόν σε καθημερινή βάση, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», είπε.

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου επανέλαβε τα αιτήματα για μια «ευρωπαϊκή εγγύηση ασφαλείας» και για αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη.

«Το γεγονός ότι το ένα τρίτο των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ εξακολουθούν να μην συνεισφέρουν το ελάχιστο του 2% του ΑΕΠ τους στην άμυνα, μια δεκαετία αφότου όλοι μαζί συνάψαμε αυτή τη συμφωνία, δεν είναι αποδεκτό», τόνισε.

«Αυτή είναι μια κοινή προσπάθεια. Αυτό δεν αφορά μόνο το τι θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τι θα συνεχίσουμε να ζητάμε από τον αμερικανό φορολογούμενο. Όλοι πρέπει να πάρουμε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις.

Όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε στην κοινή μας άμυνα και αναμένουμε ότι αυτός θα είναι αμφίδρομος για τους ευρωπαίους συμμάχους μας, και το γεγονός ότι τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και άλλοι μιλούν για μεγαλύτερη δυναμική συμβολή στην ασφάλεια της Ουκρανίας, πιστεύουμε ότι είναι καλό», κατέληξε ο Γουόλτς.

Στη συνέχεια, δηλώσεις έκανε ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συνομιλίες.

Ηταν «πολύ χρήσιμες», τόνισε, καθώς οι πλευρές «άκουσαν πραγματικά η μία την άλλη. Εχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι η αμερικανική πλευρά κατανοεί τη θέση μας», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διορίσουν πρεσβευτές το «γρηγορότερο δυνατό» και να άρουν τα εμπόδια «τα οποία εδώ και πολλά χρόνια, και κυρίως η κυβέρνηση Μπάιντεν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έστησε μεταξύ των διπλωματικών μας αποστολών».

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν «το συντομότερο δυνατό» τη διαδικασία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία θα περιμένει από τις ΗΠΑ να επιβεβαιώσουν τους διαπραγματευτές τους και στη συνέχεια να διορίσουν τους δικούς τους.

Επαναλαμβάνοντας τα τρία σημεία που έθεσαν οι Μάρκο Ρούμπιο και Μάικ Γουόλτς στις δηλώσεις τους, μίλησε για «δημιουργία συνθηκών» για ευρύτερη συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της «επαναφοράς των διαβουλεύσεων για γεωπολιτικά ζητήματα» και «την άρση των τεχνητών φραγμών στον δρόμο της αμοιβαία επωφελούς οικονομικής συνεργασίας».

🔴 #LIVE: Remarks and answers to questions by Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov following negotiations with representatives of the US Administration https://t.co/xY1lqNYBJP

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 18, 2025