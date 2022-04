LIVE: Η «κληρονομιά» των Ρώσων – Μαζικοί τάφοι και 45,1% ύφεση στην Ουκρανία

Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις αποχωρούν και υποχωρούν προς τα ανατολικά, αποκαλύπτεται τι άφησαν πίσω τους: μια τεράστια περιοχή οικονομικά ξεχερσωμένη και με τη μυρωδιά του θανάτου και των εγκλημάτων πολέμου να πνίγει κάθε άλλη σκέψη…

06:01 Οι Times αποκαλύπτουν ότι Φινλανδία και Σουηδία θα είναι μέλη του ΝΑΤΟ ως το καλοκαίρι, εξαιτίας του φόβου της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέπραξε «τεράστια στρατηγική γκάφα» εξαπολύοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς η Φινλανδία και η Σουηδία οδεύουν να ενταχθούν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ανέφερε δημοσίευμα της λονδρέζικης εφημερίδας, που επικαλείται αμερικανούς αξιωματούχους χωρίς να τους κατονομάζει.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ τόνισαν στη βρετανική εφημερίδα ότι η ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στη συμμαχία ήταν «το θέμα συζήτησης» και «πολλών συναντήσεων» μεταξύ υπουργών Εξωτερικών χωρών του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού την περασμένη εβδομάδα, στην οποία πήραν μέρος Στοκχόλμη και Ελσίνκι.

06:00 Το πρωτοσέλιδο του βρετανικού Independent: Φόνοι, μαζικοί τάφοι και βασινιστήρια – η τρομακτική ιστορία της ρωσικής υποχώρησης.

04:03 Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο διαβόητος πολέμαρχος της Τσετσενίας και συνεργάτης του Πούτιν, διεμήνυσε ότι επίκειται επίθεση των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων όχι μόνο στην πολιορκημένη Μαριούπολη, αλλά και στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις.

«Θα γίνει επίθεση (…) όχι μόνο στη Μαριούπολη, και σε άλλες τοποθεσίες, πόλεις και χωριά», διαβεβαίωσε ο ηγέτης των Τσετσένων, που θεωρείται προστατευόμενος του ρώσου προέδρου. «Θα απελευθερώσουμε πρώτα εντελώς το Λουγκάνσκ και το Νοντέτσκ (…) και μετά θα πάρουμε το Κίεβο και όλες τις άλλες πόλεις» της Ουκρανίας, επέμεινε.

03:30 Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα χαρακτήρισε για ακόμη μια φορά στρατηγικό λάθος της Γερμανίας και της Γαλλίας το ότι εναντιώθηκαν στην εισδοχή της Ουκρανίας στο NATO το 2008, αφήνοντας αιχμές κατά της τότε καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ και του τότε ενοίκου του Ελιζέ Νικολά Σαρκοζί.

Σήμερα η χώρα πληρώνει αυτό το λάθος, υποστήριξε. «Αν ήμασταν μέλος του NATO, αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε γίνει», έκρινε ο Κουλέμπα κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Meet the Press» του τηλεοπτικού δικτύου NBC των ΗΠΑ.

Ακόμη, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας επέκρινε τη Γερμανία ότι δεν υποστηρίζει την Ουκρανία όσο θα ήθελε η κυβέρνηση στο Κίεβο, διότι ακόμα κάνει διάκριση μεταξύ αμυντικών και επιθετικών όπλων.

«Αν δεν χάναμε τόσο χρόνο να συζητάμε για αμυντικά (όπλα) έναντι επιθετικών, για το τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται η Ουκρανία, θα βρισκόμασταν σε άλλη θέση τώρα, σε πολύ ισχυρότερη θέση», επέμεινε.

!! 02:01 Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον αυτής που αποκάλεσε πολιτικής «ψεμάτων» της Ρωσίας.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας θα φροντίσει να λογοδοτήσει «κάθε μπάσταρδος που ήρθε στη χώρα μας κάτω από τη ρωσική σημαία και σκότωσε πολίτες μας», παρότι η Μόσχα προσπαθεί να αποσείσει τις ευθύνες της, τόνισε στο καθιερωμένο νυχτερινό διάγγελμά του.

«Τι κάνει η Ρωσία; Τι κάνουν οι αξιωματούχοι της, οι προπαγανδιστές της, οι απλοί άνθρωποι που απλά παπαγαλίζουν όσα ακούνε στην τηλεόραση; Δικαιολογούνται και αρνούνται. Αρνούνται κάθε ευθύνη. Λένε ψέματα».

«Έχουν φτάσει τόσο μακριά από την πραγματικότητα που μας κατηγορούν για όσα κάνει ο ρωσικός στρατός», επέμεινε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στην επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό στην Κραματόρσκ και τις σφαγές αμάχων που η κυβέρνησή του καταγγέλλει πως διαπράχθηκαν στην Μπούτσα και άλλα προάστια του Κιέβου.

01:29 Δέκα άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι τουλάχιστον ένδεκα τραυματίστηκαν το Σάββατο γύρω από το Χάρκοβο και νοτιοανατολικά της πόλης αυτής της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε αργά τη νύχτα ο περιφερειάρχης Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

«Οι εισβολείς βομβάρδισαν πολιτικές υποδομές» στις τοποθεσίες Μπαλακλίγια, Πεσότσιν, Ζολότσιφ και Ντεργκάτσι και «ως τώρα, έχουμε ενημερωθεί για δέκα ανθρώπους νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί, και 11 τραυματίες», ανέφερε ο κ. Σινεγκούμποφ μέσω της πλατφόρμας Telegram. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους «σφοδρούς βομβαρδισμούς» του ρωσικού στρατού.

ο1:08 Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, σε νεότερη ενημέρωσή του για την κατάσταση στην Ουκρανία έκανε λόγο για καταγγελίες σχετικά με σεξουαλική βία από μέλη των ρωσικών δυνάμεων κατά αμάχων στην Ουκρανία.

Επίσης ανέφερε ότι νέα στοιχεία υπάρχουν για εγκλήματα πολέμου του ρωσικού στρατού, κυρίως μετά την ανακάλυψη ομαδικών τάφων με ουκρανούς άμαχους στην Μπουρζόβα.

