Η Γκρέτα έφτασε στη Νέα Υόρκη: «Στεριά!»

Με καθυστέρηση μίας ημέρας από το προγραμματισμένο, η 16χρονη ακτιβίστρια Γκρέτα Θούνμπεργκ, έφτασε στη Νέα Υόρκη με το ιστιοφόρο μηδενικών εκπομπών άνθρακα Malizia II, προκειμένου να συμμετάσχει στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

Όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσω Twitter, «ρίξαμε άγκυρα στο Κόνι Αϊλαντ και περνάμε από το τελωνείο. Υπολογίζουμε να δέσουμε στη μαρίνα του Νορθ Κόουβ, στο Μανχάταν, στις 14.45 (ώρα ΗΠΑ- 21.45 ώρα Ελλάδος)».

We have anchored off Coney Island – clearing customs and immigration. We will come ashore at North Cove Marina earliest 14:45 tide allowing. pic.twitter.com/t6yy5z2asp

Όπως σημειώνει ο Guardian, χθες είχε ενημερώσει μέσω Instagram πως είδαν τα φώτα της Νέας Υόρκης.

«Στεριά! Τα φώτα του Λονγκ Άιλαντ και της Νέας Υόρκης μπροστά μας», έγραψε η έφηβη σε σχετικό ποστ της το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Η ίδια η Γκρέτα ενημέρωνε διαρκώς ότι το ιστιοφόρο με το οποίο διαπλέει τον Ατλαντικό επρόκειτο να φθάσει την Τρίτη στις ΗΠΑ, αλλά οι κακές καιρικές συνθήκες καθυστέρησαν τη άφιξή τους στη μαρίνα του Νορθ Κόουβ.

«Ισχυροί άνεμοι μας σπρώχνουν προς δυσμάς. Προβλέπουμε να φθάσουμε στη μαρίνα του Νορθ Κόουβ, στο Μανχάταν, Νέα Υόρκη, το απόγευμα ή το βράδυ της Τρίτης» έγραψε η έφηβη ακτιβίστρια -τελικά έκανε λάθος κατά ένα 24ωρο.

Strong winds are pushing us west. We expect to arrive at North Cove Marina in Manhattan, New York sometime Tuesday afternoon or evening. pic.twitter.com/kQ4zBXPrhJ

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 25 Αυγούστου 2019