Η Ελλάδα θα άρει την υποχρεωτική καραντίνα για ταξιδιώτες από ΕΕ και άλλες πέντε χώρες

Το μέτρο της υποχρεωτικής καραντίνας για ταξιδιώτες από το εξωτερικό προς τη χώρα μας πρόκειται να αρθεί από τη Δευτέρα, ανέφερε στο Twitter ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Οπως επισήμανε, το μέτρο θα αφορά ταξιδιώτες από χώρες της ΕΕ, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Σερβία, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Greece to lift a seven-day compulsory quarantine for visitors from the European Union, the U.S., U.K., Serbia, Israel and United Arab Emirates as of April 19.

Visitors will still need to provide proof of vaccination or a negative Covid test from within 72 hours before arrival.

