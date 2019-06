Η Δύση στο στόχαστρο των Πούτιν- Σι αλλά και του…Τραμπ

Δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Η δημοκρατία από τη μια μεριά, ο δεσποτισμός και η δικτατορία από την άλλη.

Το «σκηνικό» -στημένο στις δύο άκρες της Ευρώπης- μοιάζει να υπογραμμίζει το μεταψυχροπολεμικό χάσμα μεταξύ της Δύσης και των υπολοίπων μεγάλων δυνάμεων του κόσμου: την ίδια ώρα με τη σύναξη στη Γαλλία για την επέτειο της D-Day, στη Μόσχα ο ρώσος πρόεδρος άνοιγε την αγκαλιά του στον Σι Τζινπίνγκ (και συγκινημένος ο κινέζος πρόεδρος δήλωνε: «Ο Πούτιν είναι ο επιστήθιος φίλος μου!»…)

Αν και κατά το παρελθόν ο ρώσος πρόεδρος παρέστη στους εορτασμούς των Δυτικών, εφέτος δεν προσεκλήθη. Η επίσημη δικαιολογία των Γάλλων είναι μάλλον υποκριτική: το πρόγραμμά τους, λέει, προέβλεπε μόνο τη συμμετοχή αρχηγών κυβερνήσεων και όχι κρατών. Η εξήγηση είναι μία: οι Δυτικοί «κρατάνε μανιάτικο» του Πούτιν την προσάρτηση της Κριμαίας.

Υπάρχουν βέβαια και οι τριβές σχετικά με το ποιος νίκησε τους Γερμανούς το 1945. Σύμμαχοι ήταν όλοι μετά το 1941 (διότι νωρίτερα, στην έναρξη του πολέμου, η Σοβιετική Ενωση ήταν σύμμαχος της Γερμανίας), όμως οι γνώμες των ιστορικών διίστανται (στη Δύση, βέβαια) όσον αφορά τον καθοριστικό παράγοντα ο οποίος συνέβαλε στη συμμαχική νίκη: ήταν ή D-Day ή οι σοβιετικές νίκες στο Ανατολικό Μέτωπο;

Οι Ρώσοι λένε: ήταν το Στάλινγκραντ, το Κουρσκ, η προέλαση στο πολωνικό έδαφος και στα εδάφη του Ράιχ, ο κλοιός και η μάχη του Βερολίνου, η κατάληψη της καγκελαρίας και του μπούνκερ. Δηλαδή: ήταν ο Κόκκινος Στρατός.

Χαρακτηριστικό της διαφορετικής ερμηνείας της Ιστορίας είναι το σχόλιο της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρίας Ζαχάροβα: «Η απόβαση στη Νορμανδία δεν κέρδισε τον Πόλεμο. Δεν υπήρξε παράγων μεταβολής των συσχετισμών ισχύος. Η αποφασιστική συμβολή ανήκει στον Κόκκινο Στρατό, στους θριάμβους του στο Στάλινγκραντ και στο Κουρσκ. Επί τρία χρόνια η Βρετανία και κατόπιν οι ΗΠΑ καθυστερούσαν να ανοίξουν το δεύτερο μέτωπο».

#Zakharova: The Normandy landings were not a game-changer for the outcome of WWII and the Great Patriotic War. The outcome was determined by the Red Army’s victories – mainly, in Stalingrad and Kursk. For three years, the UK and then the US dragged out opening the second front pic.twitter.com/LhzkEzNCQN

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 5, 2019