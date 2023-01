Γκάνα: Η συγκινητική υποδοχή Δένδια στο ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου

Από το ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου στην πόλη Τέμα (Tema), ξεκίνησε την Πέμπτη τη δεύτερη επίσκεψή του στην Γκάνα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό σχολείο, το οποίο στηρίζεται από δωρεές Ελλήνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Γκάνα, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με έλληνες κατοίκους, γκανέζους επιχειρηματίες και μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό.

Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε συγκινημένος που επισκέπτεται πάλι το ελληνικό σχολείο, έπειτα από ένα χρόνο και δύο μήνες (Νοέμβριος 2021).

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως δεν θα ξεχάσει ποτέ τις εικόνες στο ελληνικό σχολείο και δεσμεύτηκε να επιστρέψει χωρίς την ιδιότητα του υπουργού.

Οπως αποτυπώνεται το πανηγυρικό κλίμα της επίσκεψης σε στιγμιότυπα που καταγράφονται σε βίντεο που ανήρτησε ο Νίκος Δένδιας στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παιδιά του σχολείου παίζουν ελληνική μουσική, λένε τα κάλαντα και τραγουδούν ανεμίζοντας ελληνικές σημαίες (φωτογραφία πάνω και βίντεο κάτω).

Τονίζοντας τη σημασία του έχει το σχολείο του Αγίου Νικολάου για την ελληνική κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ο κ. Δένδιας αναγνώρισε την προσφορά του Ιδρύματος Τσάκος και του Oμίλου Mytilineos στον Aγιο Νικόλαο.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό στην Αφρική, που είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ήπειρος στον κόσμο, να υπάρχει μια καλή εκπαίδευση», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών, και στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε μία μικρή δωρεά που θα επιτρέψει στους νέους του σχολείου να φτιάξουν μια ομάδα μπάσκετ, ζητώντας μάλιστα να δοθεί στο γήπεδο το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο – ένα όνομα που ενώνει την Ελλάδα και την Αφρική, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

«Θα ήμουν πολύ περήφανος αν, όταν έρθω ξανά, σας δω να παίζετε σε αυτό το γήπεδο μπάσκετ, το όνομα του γηπέδου θα ήταν “Γιάννης Αντετοκούνμπο”», δήλωσε ο κ. Δένδιας.

Στη συνάντηση του με την ομόλογό του της Γκάνας, Σέρλι Άγιορκορ Μπότσγουεϊ (Shirley Ayorkor Botchwey) στην πρωτεούσα Ακρα, ο υπουργός Εξωτερικών, εξέφρασε τη βούληση της Αθήνας να προωθήσει ελληνικές επενδύσεις στην αφρικανική χώρα.

Οπως είπε, η Ελλάδα προσβλέπει στη διοργάνωση ενός φόρουμ για την προώθηση ελληνικών επενδύσεων στην Γκάνα, τονίζοντας παράλληλα την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στην Γκάνα, όπως του Ομίλου Mytilineos.

«Η Αφρική είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομικά ήπειρος, η ταχύτερα αναπτυσσόμενα πληθυσμιακά στον κόσμο. Επομένως, χρειάζεται επενδύσεις για να προχωρήσει μπροστά», τόνισε στη σχετική αναφορά του.

Ο υπουργός Εξωτερικών διατύπωσε εξάλλου την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Γκάνα είναι σταθερά δεσμευμένη στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχοντας υπογράψει την UNCLOS το 1983.

Ιδιαίτερα στάθηκε στη «σταθερή δέσμευση» της χώρας για τη δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της ειρήνης, ενώ εξέφρασε την ευαρέσκεια του που η Γκάνα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2022 – 2023, υποστηρίζοντας τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε ευχαριστίες για την υποστήριξή της Γκάνας στην προσπάθειά της Ελλάδας να εκλεγεί ως μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την περίοδο 2025-26. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται το 2024, αλλά η έγκαιρη δέσμευση από μια τόσο σημαντική χώρα όπως η Γκάνα, μέλος της Αφρικανικής Ένωσης και της οικονομικής κοινότητας των κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS), έχει τεράστια σημασία για την Ελλάδα, πρόσθεσε.

Εστιάζοντας έτι περαιτέρω στις διμερείς σχέσεις, δήλωσε ικανοποιημένος που τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών έχουν ήδη υπογράψει Μνημόνιο Συνεννόησης για τις πολιτικές διαβουλεύσεις και τόνισε πως προσβλέπει στην υπογραφή τρίων επιπλέον μνημονίων όταν οι υπηρεσίες των δύο χωρών είναι έτοιμες να το πράξουν.

I am always advocating during the #FAC of the EU that the Mediterranean & the Atlantic is not a border. It’s a bridge. So, we have to invest in Africa (statement following my meeting with MFA & Regional Integration of #Ghana @AyorkorBotchwey. https://t.co/FU2qUmVDkB) pic.twitter.com/sB52E0lgbJ

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 12, 2023