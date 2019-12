Γιούργκεν Κλοπ: οι πιο «τρελές» στιγμές του

Το βράδυ της Τρίτης, η Λίβερπουλ χρειαζόταν μόνο ένα αποτέλεσμα από το παιχνίδι με τη Σάλτσμπουργκ -τη νίκη- για να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο της στο Champions Leage. Οι Kόκκινοι τα κατάφεραν, κρατώντας μάλιστα, το μηδέν στην άμυνα, όμως η τοπική ομάδα ήταν μαχητική, κάτι που βέβαια ο Γιούργκεν Κλοπ, ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης περίμενε. Για αυτό, όταν στην συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα ο γερμανόφωνος αυστριακός διερμηνέας μετέφρασε λάθος τα λόγια του άγγλου παίκτη Τζόρνταν Χέντερσον, λέγοντας πως η Λίβερπουλ θα το πάει… χαλαρά, ο Γερμανός Κλοπ έσπευσε να τον διορθώσει, εξαπολύοντας και λίγα «γαλλικά».

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ ρωτήθηκε αν η κατάκτηση του περυσινού Champions League βοηθάει σε τέτοιες καταστάσεις και απάντησε:

«Πρέπει να πάρουμε ένα αποτέλεσμα για να περάσουμε στον επόμενο γύρο, κάτι που έχουμε ξανακάνει. Αυτό δεν σημαίνει πως θα είναι εύκολο να το ξανακάνουμε, μαθαίνουμε από τέτοιες εμπειρίες και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πιστεύουμε στις ικανότητες μας και αν συνεχίσουμε να παίζουμε όσο καλά μπορούμε τότε θα πάρουμε θετικό αποτέλεσμα».

Η προφορά του άγγλου διεθνή δεν είναι βαριά, αλλά ήταν αρκετή για να μπερδέψει τον διερμηνέα, που είπε στους δημοσιογράφους ότι η Λίβερπουλ θα το πάει με το…μαλακό απέναντι στην Σάλζμπουργκ. Πριν προλάβει να τελειώσει την φράση του ο Γιούργκεν Κλοπ παρενέβη, στα γερμανικά, λέγοντας: «Είναι σκατένια όταν δίπλα στον μεταφραστή κάθεται ένας προπονητής που μιλάει Γερμανικά», προσθέτοντας: «Ο Χέντερσον δεν λέει πως θα πάμε χαλαρά στο παιχνίδι. Ξέρουμε πως το παιχνίδι είναι μία πρόκληση, μιλάει για όλα αυτά τα συνηθισμένα πράγματα. Πρέπει να προσέχεις, αλλιώς θα κάνω την μετάφραση εγώ. Δεν είναι πολύ δύσκολο». Επειτα το γύρισε στα αγγλικά και αστειεύτηκε για το ότι είναι ήδη σε «ανταγωνιστική διάθεση».

Wow! Klopp was angry. He corrected the German translator as he didn’t get the question & wrongly translate. Klopp said in German “it’s just shite when a German translator translates and a German speaking coach sits right beside you…”😂 #LFC #klopp #boompic.twitter.com/l2bgfPlA1v

— PoshLFC 🇩🇪🇬🇧 (@PoshLFC) 9 Δεκεμβρίου 2019