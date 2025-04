Γιος στελέχους της CIA σκοτώθηκε πολεμώντας για τους…Ρώσους

Η ιστορία του πώς ο γιος μιας αξιωματούχου της αμερικανικής αντικατασκοπείας βρέθηκε να πολεμά υπέρ της πλήρους εισβολής του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία είναι μια απρόσμενη αφήγηση, που ξεκινά από μια μεσοαστική παιδική ηλικία στη Βιρτζίνια και οδηγεί, μέσω διαδικτυακού ριζοσπαστισμού και οργής κατά των ΗΠΑ, στα πεδία των μαχών της ανατολικής Ευρώπης.

Πρόκειται, σύμφωνα με την Guardian, για την υπόθεση ενός αμερικανού πολίτη -που ταυτοποιήθηκε ως o γιος αναπληρώτριας διευθύντριας της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA)- και σκοτώθηκε στην ανατολική Ουκρανία το 2024, ενώ πολεμούσε ως μισθοφόρος για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με έρευνα ανεξάρτητων ρωσικών μέσων ενημέρωσης.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα του βρετανικού μέσου, o Μάικλ Αλεξάντερ Γκλος, 21 ετών, πέθανε στις 4 Απριλίου 2024, σε κάποια περιοχή της «ανατολικής Ευρώπης», όπως ανέφερε το αγγελτήριο θανάτου που δημοσίευσε η οικογένειά του. Ήταν γιος της Τζουλιάν Γκαλίνα, η οποία είχε διοριστεί τον Φεβρουάριο του 2024 αναπληρώτρια διευθύντρια για την ψηφιακή καινοτομία στη CIA, και του βετεράνου του πολέμου στο Ιράκ, Λάρι Γκλος, ο οποίος είναι πρόεδρος εταιρείας software που συνεργάζεται με το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ.

Σε προφίλ του στην πλατφόρμα VKontakte, που του αποδίδεται, ο Γκλος – πρώην παίκτης ποδοσφαίρου στο λύκειο και παιδί δύο στρατιωτικών – περιέγραφε τον εαυτό του ως «υποστηρικτή ενός πολυπολικού κόσμου». «Εφυγα από το σπίτι. Ταξίδεψα στον κόσμο. Μισώ τον φασισμό. Αγαπώ την πατρίδα μου», έγραφε ενώ αναρτούσε τις σημαίες της Ρωσίας και της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με το ερευνητικό μέσο iStories, ο Γκλος είναι ένας από τους 1.500 ξένους που είχαν υπογράψει συμβόλαιο με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις από τον Φεβρουάριο του 2022. Η διαρροή στοιχείων από στρατολογικό γραφείο αποκάλυψε ότι είχε υπογράψει το συμβόλαιο τον Σεπτέμβριο του 2023. Πηγές ανέφεραν ότι τον Δεκέμβριο στάλθηκε σε μονάδα εφόδου του ρωσικού στρατού, η οποία επιχειρούσε σε περιοχές κοντά στην πόλη Σολεντάρ.

«Με την ευγενική του καρδιά και το μαχητικό του πνεύμα, ο Μάικλ χάρασσε τη δική του ηρωική πορεία, όταν τραγικά σκοτώθηκε στην Ανατολική Ευρώπη στις 4 Απριλίου 2024», ανέφερε η οικογένειά του στο αγγελτήριο, αποφεύγοντας να αναφερθεί στη Ρωσία, την Ουκρανία ή τις συνθήκες του θανάτου του.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο Γκλος ήταν ενεργός σε κινήματα υπέρ της ισότητας των φύλων και του περιβάλλοντος. Συμμετείχε στην ομάδα Rainbow Family, μια αριστερή περιβαλλοντική οργάνωση διαμαρτυρίας, και το 2023 ταξίδεψε στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας, για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον καταστροφικό σεισμό που κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 56.000 ανθρώπους. Σταδιακά, είχε αρχίσει να εκφράζει έντονη απογοήτευση για την πολιτική των ΗΠΑ, ιδίως σε σχέση με την υποστήριξή τους στο Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα.

Όσο βρισκόταν στην Τουρκία, άρχισε να εκφράζει επιθυμία να πάει στη Ρωσία. «Συνέχεια έβλεπε βίντεο για την Παλαιστίνη και ήταν πολύ θυμωμένος με την Αμερική», δήλωσε ένας γνωστός του στο iStories. «Αρχισε να σκέφτεται να πάει στη Ρωσία. Ήθελε να πολεμήσει τις ΗΠΑ. Αλλά νομίζω ότι είχε επηρεαστεί πολύ από θεωρίες συνωμοσίας».

Μετά τη λήψη βίζας, ταξίδεψε στη Ρωσία και, λίγο πριν λήξουν τα χαρτιά του, κατατάχθηκε στον ρωσικό στρατό. Φωτογραφίες και βίντεο που αποκτήθηκαν από το iStories τον δείχνουν σε στρατόπεδο εκπαίδευσης, όπου εκπαιδεύτηκε κυρίως δίπλα σε Νεπαλέζους συμβασιούχους. Τρεις μήνες μετά την κατάταξή του, στάλθηκε στην Ουκρανία ως μέλος επιθετικής μονάδας.

It is reported that the son of CIA deputy director Julianne Gallina Gloss, 21-year-old Michael Gloss died in Ukraine as a Russian soldier. He signed a contract with Russia’s MoD. His father, Iraq vet Larry Gloss, develops secure software for U.S. and NATO forces pic.twitter.com/HmMyAnym5N

— WarTranslated (@wartranslated) April 25, 2025