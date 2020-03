Για τη δολοφονία του Τζον Κένεντι το καινούργιο τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν – το πρώτο του μετά από οκτώ χρόνια

Το πρώτο του νέο τραγούδι εδώ και οκτώ χρόνια μόλις κυκλοφόρησε στο Ιντερνετ ο Μπομπ Ντίλαν. Οχι, δεν αφορά τον κορονοϊό, αλλά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι και την Αμερική μετά από αυτό το συνταρακτικό γεγονός του 1963.

Το τραγούδι είναι μία μπαλάντα με πιάνο, βιολί και κρουστά, στο γνώριμο ύφος του νομπελίστα καλλιτέχνη, ο οποίος μισο-τραγουδά και μισο-απαγγέλει τους στίχους, και διαρκεί 17 ολόκληρα λεπτά.

Το κομμάτι «Murder Most Foul» περιγράφει τη δολοφονία του αμερικανού προέδρου, λέγοντας ότι ο Κένεντι «οδηγήθηκε στη σφαγή σαν πρόβατο σε θυσία. Του τίναξαν το κεφάλι, ενώ ήταν στο αυτοκίνητο, τον πυροβόλησαν σαν σκυλί μέρα μεσημέρι».

Στη συνέχεια, ο Ντίλαν μιλά για μία Αμερική σε παρακμή που ξεκίνησε τότε, αλλά λέει ότι η μουσική είναι αυτή που της χαρίζει σωτηρία και αναφέρει στους στίχους τα ονόματα διάσημων μουσικών: Beatles, Τσάρλι Πάρκερ, Eagles, Στίβι Νικς, καθώς και το φεστιβάλ του Γούντστοκ.

Στο Twitter έγραψε ότι είναι ευγνώμων στους φαν του για την υποστήριξη και την αφοσίωσή τους όλα αυτά τα χρόνια. «Αυτό είναι ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που ηχογραφήσαμε πριν λίγο καιρό και ίσως το βρείτε ενδιαφέρον. Να είστε ασφαλείς, στις επάλξεις και ο θεός μαζί σας».

Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years.

This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting.

Stay safe, stay observant and may God be with you.

Bob Dylanhttps://t.co/uJnE4X64Bb

— bobdylan.com (@bobdylan) March 27, 2020