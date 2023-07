Για «αναγέννηση της Ελλάδας» μιλάει το Bloomberg

Το Bloomberg στο πρωϊνό Νewsletter που διαβάζουν εκατομμύρια παραληπτών διεθνώς και τιτλοφορείται «Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για να αρχίσετε τη μέρα σας» αναφέρεται στη χώρα μας υπό τον μεσότιτλο «Η αναγέννηση της Ελλάδας» (Greece’s Renaissance).

Στο σύντομο σχόλιο που συνδέεται με εκτενές άρθρο, σημειώνεται: «Καθώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για την εισροή αριθμού ρεκόρ τουριστών που αναζητούν τον ήλιο, υποδέχεται επίσης επισκέπτες διαφορετικού χαρακτήρα: ξένους επενδυτές με βαθιές τσέπες που εγκατέλειψαν τη χώρα μετά τη χρεοκοπία της πριν από μια δεκαετία. Οι ροές ξένων κεφαλαίων σε μετοχές και ομόλογα έχουν αυξηθεί κατά περίπου 14% εφέτος, εκτοξεύοντας την αγορά μετοχών της Αθήνας στην πρώτη τριάδα των καλύτερων επιδόσεων στον κόσμο με κέρδη άνω του 40%. Η Ελλάδα είναι η αγορά ομολόγων της ευρωζώνης με τις καλύτερες επιδόσεις, με το κόστος δανεισμού να μειώνεται περισσότερο από μισή ποσοστιαία μονάδα το 2023».

Το αναλυτικό άρθρο του Bloomberg φέρει τον τίτλο «Νέα καυτή επιλογή στις αγορές μετοχών, ομολόγων: Η Ελλάδα ξαφνικά ανθεί – Η χώρα επανήλθε στο ραντάρ των επενδυτών μετά από μια δεκαετία που ήταν “μόνη και έρημη”» (Hot New Play in Stock, Bond Markets: Greece Is Suddenly Booming – The country is back on investors’ radar after a decade in the wilderness).

To δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων της Ελλάδας, οι οποίες ξεπέρασαν το 40% το 2012, βρίσκονται τώρα κάτω από το 4%. «Αυτό είναι λίγο λιγότερο από την απόδοση που ζητούν οι επενδυτές για τα ιταλικά ομόλογα και μόλις -περίπου- 1,4 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το υπερ-ασφαλές γερμανικό χρέος» τονίζει το Bloomberg. Προσθέτει ότι η χώρα μας θα μπορούσε να αποκτήσει ξανά το καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας και στέκεται σε δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Bloomberg TV ο οποίος ανέφερε ότι κάτι τέτοιο, η αναβάθμιση δηλαδή από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης εφέτος, «αλλάζει πολλά πράγματα» καθώς «υπάρχουν σήμερα πολλά κεφάλαια που δεν μπορούν να επενδύσουν στην Ελλάδα απλώς και μόνο επειδή δεν έχουμε επενδυτική βαθμίδα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι η οικονομία της Ελλάδας θα αναπτυχθεί κατά 2,4% εφέτος, βοηθούμενη και από τον τουρισμό. Τονίζεται ότι αυτός ο ρυθμός είναι υπερδιπλάσιος από τον προβλεπόμενο για την ευρωζώνη. «Η Γερμανία, που κατηγορείται από πολλούς Ελληνες για τις βίαιες περικοπές δαπανών που επιβλήθηκαν ως τίμημα των διεθνών προγραμμάτων διάσωσης, διολίσθησε σε ύφεση νωρίτερα φέτος» υπογραμμίζουν οι συντάκτες του δημοσιεύματος Σουζάτα Ράο και Αλίν Οϊμάντα.

«Cover story για ένα χρόνο»

«Η Ελλάδα θα είναι το στόρι που θα βρίσκεται εξώφυλλο τους επόμενους 12 μήνες», εκτιμά ο αναλυτής Μάρσαλ Στόκερ συν-επικεφαλής του τμήματος αναδυόμενων αγορών της Morgan Stanley, ο οποίος έχει ενισχύσει τις τοποθετήσεις στην Ελλάδα από τα μέσα του 2019. «Πρόκειται για τη χώρα που παραλίγο να γκρεμίσει την ΕΕ» θυμίζει ο ίδιος για τα προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα δρόμος. Τονίζεται για παράδειγμα ότι η Ελλάδα δεν έχει αναδυθεί ακόμη πλήρως από την οικονομική άβυσσο της περασμένης δεκαετίας. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας «έφτασε κοντά στο να γίνει η πρώτη χώρα που θα εγκατέλειπε το ευρώ και τελικά δέχθηκε τρία πακέτα διάσωσης. Η σκληρή λιτότητα και η παρατεταμένη ύφεση -που μείωσε το ΑΕΠ κατά περίπου 30% στην κορύφωσή της- οδήγησαν σε κοινωνική αναταραχή και διαμαρτυρίες. Η Ελλάδα παραμένει η πιο χρεωμένη χώρα της ευρωζώνης και το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι από τα χαμηλότερα στην ευρωζώνη».

Ως προς τις εγχώριες εξελίξεις αναφέρεται ότι «ο Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί ότι θα προσπαθήσει να αντισταθμίσει τη συμπίεση των νοικοκυριών, υποσχόμενος να αυξήσει τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ το μήνα, από 780 ευρώ, κατά τη διάρκεια της επόμενης τετραετίας». Και σημειώνεται ότι «κέρδισε μια σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία τον Ιούνιο, παρά την πολιτική διαμάχη για ένα φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα που αποδόθηκε στις πελατειακές σχέσεις και την υποεπένδυση. Η ανεργία έχει μειωθεί σε περίπου 10% – παραμένει υψηλή για τα δεδομένα της ευρωζώνης-, αλλά πολύ κάτω από το 28% που ήταν το αποκορύφωμα της κρίσης».

«Επενδυτική δεξαμενή πολλών τρισ. δολαρίων»

Στο κείμενο περιγράφεται η στόχευση του κ. Μητσοτάκη να προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις και γίνεται αναφορά στην ενημέρωση των ξένων επενδυτών από τον επικεφαλής οικονομικό του σύμβουλο του Πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη. Συνολικά, οι ξένοι επενδυτές έχουν διοχετεύσει 3,4 δισ. ευρώ σε ελληνικές μετοχές και ομόλογα φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία έως τον Απρίλιο του 2023 που συγκέντρωσε το Bloomberg.

«Το ποσό αυτό είναι 77% υψηλότερο από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο για την περίοδο αυτή» τονίζεται στο δημοσίευμα και αναλύoνται τα εξής: «Μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων έχει κατευθυνθεί σε κρατικά ομόλογα, καθώς ορισμένοι επενδυτές αναμένουν ότι θα εισρεύσουν πολύ περισσότεροι επενδυτές, ανεβάζοντας τις τιμές, μόλις η Ελλάδα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Η απλή επανεισδοχή στους δείκτες που διαχειρίζονται το Bloomberg, ο FTSE, η IHS Markit και η JPMorgan Chase (JPM) θα ανοίξει τις πόρτες σε μια επενδυτική δεξαμενή πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων».

«Ελληνικός εξαιρετισμός τα επόμενα χρόνια»

Μόλις ανακτηθεί η επενδυτική βαθμίδα το επόμενο βήμα κατά το Bloomberg θα είναι η επαναφορά των ελληνικών μετοχών στους δείκτες αναφοράς ανεπτυγμένων αγορών. «Ο στόχος για αυτό είναι το επόμενο έτος ή το 2025» τονίζεται. Οπως επισημαίνει, τέλος, ο Μάλκομ Ντόρσον, υπεύθυνος χαρτοφυλακίου στην Global X Management (διαχειρίζεται περίπου 40 δισ. δολάρια), οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, οι πόροι στήριξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι εισροές ξένων επενδύσεων λειτουργούν σαν μια αλυσιδωτή αντίδραση που δημιουργεί «έναν οδικό χάρτη για τον ελληνικό εξαιρετισμό (Greek exceptionalism) τα επόμενα χρόνια».

